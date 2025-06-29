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Почему авиалайнеры летают на высоте от 9 до 13 километров? Откроем секреты высоких полётов

1:45
Туризм

Почему авиалайнеры бороздят небо на высоте от 9 до 13 километров? Это не случайность, а результат тщательного расчёта и компромисса между различными факторами. Представьте себе, что вы плывёте на лодке: чем гуще вода, тем больше усилий нужно приложить. То же самое происходит и с самолётом, только вместо воды — воздух. На больших высотах воздух становится более разреженным, что значительно снижает сопротивление. Это позволяет самолёту лететь быстрее, используя меньше топлива.

Самолёт
Фото: commons.wikimedia.org by Alf van Beem, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Самолёт

Экономия топлива — это не только выгодно для авиакомпаний, но и полезно для нашей планеты. Современные авиационные двигатели, особенно турбовентиляторные, спроектированы так, чтобы максимально эффективно работать именно в условиях разреженного воздуха на больших высотах.

Но экономия — это лишь одна сторона медали. Поднимаясь выше, самолёты избегают большинства погодных явлений, таких как грозы и сильные ветры. Это делает полёт более плавным и комфортным для пассажиров, снижая вероятность турбулентности.

В качестве интересного факта вспомним легендарный Concorde. Этот сверхзвуковой самолёт поднимался на высоту до 18 километров! На такой высоте сопротивление воздуха было минимальным, что позволяло ему развивать невероятную скорость — более 2200 километров в час, в два раза превышающую скорость звука. Благодаря уникальной конструкции крыла Concorde создавал дополнительную подъёмную силу, не увеличивая сопротивление, и пассажиры могли даже увидеть кривизну Земли из иллюминатора.

Уточнения

Пассажирский самолёт (коммерческий самолёт, авиалайнер) — самолёт, предназначенный и оборудованный для перевозки пассажиров и багажа.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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