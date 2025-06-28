Тихий рай на Лигурийском побережье: итальянская деревушка, в которую невозможно не влюбиться

Портофино часто кажется воплощением мечты — гламур, пастельные фасады, яхты в бухте и рестораны с открыточными видами. Это место давно стало символом итальянской Ривьеры, и не зря: каждый уголок здесь словно создан для фотографий.
Прогулка по набережной превращается в череду эстетических открытий: бутиковая витрина, лестница к воде, парусник, отражённый в окне — и всё это под аккомпанемент аромата моря и свежесваренного кофе.
Тропы ведут к маяку и церкви Сан-Джорджо, а внизу — морской заповедник, где можно заняться дайвингом или просто сесть на лодку до Сан-Фруттуозо.
Но даже при всей своей известности Портофино не теряет простоты — здесь тонкий баланс между природой, архитектурой и атмосферой.
Но Лигурия — это не только Портофино. Примерно в двадцати минутах оттуда — Камольи, деревушка, которую хочется держать в секрете. Здесь вы не встретите наплыва туристов, а цены — почти вдвое ниже. Однако красота и атмосфера ничуть не уступают.
Дома, окрашенные в охристые, терракотовые и красные оттенки, словно отражаются в воде специально для открытки.
В открытых ставнях кто-то читает газету, кто-то готовит кофе, а за окном слышен ритм волн. На пристани — лодки, лестницы к воде и тот самый запах: солёного бриза и свежеиспечённой фокаччи.
Камольи особенно хорош летом. Галечный пляж с прозрачной бирюзовой водой начинается буквально в двух шагах от центра.
Есть и бесплатные участки, и оборудованные пляжные клубы. А если хочется уединения — отправляйтесь на лодке или пешком к бухтам Сан-Фруттуозо или Пунта-Чиаппа.
Не любите пляжи? Поднимайтесь по тропам парка Портофино — к Сан-Рокко или скалам Пунта-Чиаппа. Вид открывается захватывающий.
А ещё здесь можно нырнуть с маской, поплавать на каяке или даже увидеть Христа из Бездны во время дайвинга.
Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря. С запада область граничит с Францией. Известный французский город Ницца находится недалеко от этого региона.
На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?