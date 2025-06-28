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Тихий рай на Лигурийском побережье: итальянская деревушка, в которую невозможно не влюбиться

2:13
Туризм

Портофино часто кажется воплощением мечты — гламур, пастельные фасады, яхты в бухте и рестораны с открыточными видами. Это место давно стало символом итальянской Ривьеры, и не зря: каждый уголок здесь словно создан для фотографий.

Италия, Лигурия
Фото: commons.wikimedia.org by Simone Tinella, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Италия, Лигурия

Прогулка по набережной превращается в череду эстетических открытий: бутиковая витрина, лестница к воде, парусник, отражённый в окне — и всё это под аккомпанемент аромата моря и свежесваренного кофе.

Тропы ведут к маяку и церкви Сан-Джорджо, а внизу — морской заповедник, где можно заняться дайвингом или просто сесть на лодку до Сан-Фруттуозо.

Но даже при всей своей известности Портофино не теряет простоты — здесь тонкий баланс между природой, архитектурой и атмосферой.

Камольи — другая Лигурия, без глянца и с душой

Но Лигурия — это не только Портофино. Примерно в двадцати минутах оттуда — Камольи, деревушка, которую хочется держать в секрете. Здесь вы не встретите наплыва туристов, а цены — почти вдвое ниже. Однако красота и атмосфера ничуть не уступают.

Дома, окрашенные в охристые, терракотовые и красные оттенки, словно отражаются в воде специально для открытки.

В открытых ставнях кто-то читает газету, кто-то готовит кофе, а за окном слышен ритм волн. На пристани — лодки, лестницы к воде и тот самый запах: солёного бриза и свежеиспечённой фокаччи.

Пляжи, прогулки, подводные чудеса

Камольи особенно хорош летом. Галечный пляж с прозрачной бирюзовой водой начинается буквально в двух шагах от центра.

Есть и бесплатные участки, и оборудованные пляжные клубы. А если хочется уединения — отправляйтесь на лодке или пешком к бухтам Сан-Фруттуозо или Пунта-Чиаппа.

Не любите пляжи? Поднимайтесь по тропам парка Портофино — к Сан-Рокко или скалам Пунта-Чиаппа. Вид открывается захватывающий.

А ещё здесь можно нырнуть с маской, поплавать на каяке или даже увидеть Христа из Бездны во время дайвинга.

Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря. С запада область граничит с Францией. Известный французский город Ницца находится недалеко от этого региона.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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