Билеты по карману каждой семье: Аэрофлот меняет правила игры для многодетных с 1 июля 2025

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 июля 2025 года Аэрофлот внедряет новую услугу для многодетных семей, в которых пятеро и более детей. Это не просто рекламная акция — а реальный шаг навстречу тем, кому путешествовать всей семьёй сложно и дорого.

Фото: commons.wikimedia.org by Mike1979 Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Самолет Аэрофлот

Нововведение охватывает маршруты не только самого Аэрофлота, но и авиакомпании "Россия", входящей в группу.

Скидки и бонусы: что именно предлагают

Главное преимущество программы — финансовая поддержка, распределённая по возрасту и направлению:

Дети до 12 лет — до 50% скидки на внутренние рейсы и до 15% — на международные.

Взрослые члены семьи — специальные тарифы.

Гибкий выбор тарифов — с багажом или без.

Гарантированное совместное размещение в салоне — семьи не будут рассажены.

Упрощённые условия изменений: в случае необходимости изменить дату или направление полёта — меньше формальностей.

Это делает путешествия доступнее, а процесс — спокойнее и комфортнее для родителей.

Как оформить билеты: без очередей и путаницы

Аэрофлот предусмотрел удобные каналы бронирования:

Через раздел "Спецпредложения" на официальном сайте.

В офисах продаж авиакомпании по всей стране.

Интерфейс и условия будут адаптированы под потребности многодетных семей, что особенно важно для тех, кто не привык к онлайн-бронированию или нуждается в личной консультации.

Во многих странах авиакомпании предлагают скидки только на детские билеты, без учёта реальных нужд больших семей. В отличие от них, Аэрофлот предлагает комплексный подход: льготы на билеты, улучшенные условия посадки, размещения, обслуживания и изменения маршрута. Это создаёт новый стандарт заботы о пассажирах, в особенности о семьях, которым такие шаги действительно важны.

По словам представителей компании, главная цель — помочь многодетным семьям чаще путешествовать вместе, вне зависимости от социального или экономического положения. Это особенно актуально для отдыха в регионах России, путешествий к родственникам и оздоровительных поездок. Программа — часть более широкой стратегии социальной ответственности, и, вероятно, станет примером для других перевозчиков.

Уточнения

«Аэрофло́т» — российская авиакомпания, существующая с 1991 года под названиями «Аэрофлот — советские авиалинии», с 1992 года — «Аэрофлот — российские международные авиалинии», с 2000 года — «Аэрофлот — российские авиалинии».

