Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рынок наводнён подделками моторных масел: как не попасть на фальшивку
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Цвет кожуры расскажет всё: какой банан улучшит кишечник, а какой даст мгновенную энергию
Хлеб, дрожжи и вода — вот что реально работает, когда капуста отказывается завязываться
Первая АЭС Казахстана: сколько миллиардов спрятано в тендерах
Металлоконструкция рухнула на зрителей концерта Спрингстина в Германии: трое пострадали
Мигрень больше не проблема: йога, которая помогает остановить головную боль
Секрет стройности раскрыт: эндокринолог научил есть и худеть – никакого голода
Пробки разрушают мотор медленно, но уверенно: как не допустить беды

В Сицилии нашли замок, где призраки становятся реальностью

2:14
Туризм

В самом сердце Сицилии, в провинции Палермо, возвышается замок, который словно сошёл со страниц сказки. Речь идёт о Кастелло ди Каккамо — одном из крупнейших и наиболее сохранившихся средневековых замков Италии.

Замок Сицилии
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Замок Сицилии

Архитектурное чудо на скале

Построенный в XII веке норманнами, замок расположен на вершине известняковой скалы, откуда открывается захватывающий вид на долину реки Сан-Леонардо и водохранилище Розамарина. Его массивные стены и башни гармонично сливаются с природным ландшафтом, создавая впечатление, будто он вырос из самой скалы.

Легенды и призраки

С замком связано множество легенд. Одна из них повествует о Матео Бонелло, который в 1160 году был схвачен и замучен в подземельях замка. Говорят, его призрак до сих пор бродит по залам, особенно по "Залу заговора", где он был предан. Другая история рассказывает о молодой девушке, дочери одного из владельцев замка, которая, разлучённая с возлюбленным, ушла в монастырь и умерла от тоски. Иногда её дух появляется с гранатом в руках, и существует поверье: если съесть этот плод, не уронив ни одного зёрнышка, можно обрести богатство и счастье.

Историческое значение

Замок играл важную роль в истории Сицилии. Он был местом сражений, заговора и власти. С течением времени он переходил от одного владельца к другому, каждый из которых вносил изменения в его архитектуру. В XIX веке замок был преобразован в аристократическую резиденцию, а в 1974 году начались масштабные реставрационные работы, благодаря которым он предстал в своём нынешнем великолепии.

Посещение замка

Сегодня Кастелло ди Каккамо открыт для посетителей. В его стенах находится музей древнего оружия, а также проводятся экскурсии, позволяющие окунуться в атмосферу средневековья. Прогуливаясь по его залам и башням, можно не только насладиться архитектурой, но и почувствовать дыхание истории.

Уточнения

Архитекту́ра (от старогреческого: ἀρχι-, "главный", и τέκτων, "создатель") или Зо́дчество — искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia [siˈtʃiːlja]) — область в Италии.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Домашние животные
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени Аудио 
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Домашние животные
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь Аудио 
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Еда и рецепты
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе Аудио 
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Этот способ кормления сделает кошку счастливее — и ветеринар подтвердит
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Последние материалы
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Цвет кожуры расскажет всё: какой банан улучшит кишечник, а какой даст мгновенную энергию
Хлеб, дрожжи и вода — вот что реально работает, когда капуста отказывается завязываться
Первая АЭС Казахстана: сколько миллиардов спрятано в тендерах
Металлоконструкция рухнула на зрителей концерта Спрингстина в Германии: трое пострадали
Мигрень больше не проблема: йога, которая помогает остановить головную боль
Секрет стройности раскрыт: эндокринолог научил есть и худеть – никакого голода
Пробки разрушают мотор медленно, но уверенно: как не допустить беды
Очевидцы в шоке: горячая ловушка в Йеллоустоуне — никто не ожидал этого
Удаление жира за секунды: без химикатов и трения — удивительное решение для вашей сковороды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.