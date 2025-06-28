Возвращение рейсов Air Arabia: туристов ждёт неприятный подвох

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

После недель неопределённости и волнений у туристов появляется новая надежда — Air Arabia официально объявила о возобновлении полётов в Россию. Рейсы, внезапно приостановленные 13 июня, возвращаются в расписание уже с сегодняшнего дня. Но доверие к авиакомпании всё ещё под вопросом.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use air arabia

Что известно на данный момент

На сайте перевозчика появилась информация о восстановлении всех приостановленных маршрутов, включая рейсы из России.

"Мы рекомендуем нашим пассажирам посетить сайт airarabia. com для получения актуальной информации о статусе своих рейсов. Пассажиры, чьи рейсы были затронуты, будут уведомлены напрямую через SMS и электронную почту", — уточняется там же.

Согласно данным систем бронирования, с пятницы, 27 июня, вновь запускаются рейсы в Шарджу из Екатеринбурга. Авиасообщение из Москвы планируется вернуть 30 июня, затем с 3 июля — из Казани, Самары и Уфы. А начиная с 16 июля из Москвы стартуют полёты в Рас-эль-Хайму.

Реакция туроператоров: осторожный оптимизм

Официальные уведомления о новых датах поступили и в туроператорские компании, как сообщают в АТОР. Однако радость сдержанная: пока нет ясности, что будет с уже выписанными билетами на даты, не вошедшие в новую программу.

Компании ожидают дальнейших инструкций от перевозчика — речь о возвратах, переносах и аннуляции туров. Это ключевой момент, ведь речь идёт о деньгах и планах тысяч людей.

Почему новость важна

"Для путешественников снова появляется вариативность. У компаний достаточно туристов на дальние даты с билетами этой авиакомпании в турах. Много продано транзитных рейсов через ОАЭ на различные азиатские направления", — подчёркивает Артур Мурадян, руководитель Space Travel.

Фактически, если планы Air Arabia сбудутся, рынок сможет вздохнуть с облегчением. Но повторится ли ситуация с отменами — остаётся главным вопросом.

Уточнения

Air Arabia (араб. العربية للطيران‎) — арабская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в городе Шарджа, работающая на рынке пассажирских перевозок из аэропортов Шарджи и Александрии, а также из четырёх аэропортов в Марокко, в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы и СНГ.



Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос, а также его реализацию турагентам и туристам.

