Летаем по-новому: Qantas представило кресло эконом-класса нового поколения

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания Qantas представила кресло эконом-класса нового поколения, которое появится на борту лайнеров Airbus A321XLR с июля 2025 года.

Фото: commons.wikimedia.org by 衛兵隊衛士, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Самолёт

Главное отличие — экраны в спинках убрали, заменив их держателями для планшетов и смартфонов. Вместо встроенной системы развлечений — стриминг по Wi-Fi, в том числе с Netflix и Spotify.

Сиденья — дело рук немецкой Recaro и австралийского дизайнера Дэвида Каона. Пассажирам обещают "дополнительную комфортную подушку", подголовник с шестью вариантами регулировки и два USB-порта (A и C), причём последний выдаёт мощность 60 Вт — хватит даже для ноутбука. Розетки расположены рядом с держателем устройств — можно будет удобно смотреть кино прямо со своего экрана.

Видеоэкраны исчезли не просто так. Отказ от них позволяет снизить вес каждого кресла почти на килограмм, что существенно экономит топливо и упрощает обслуживание. В компании это решение не комментируют, но тенденция к минимализму очевидна, пишет executivetraveller.com.

До конца 2026 года Qantas установит более 10 тысяч таких кресел — не только на новых A321XLR, но и на части флота Boeing 737. Эконом-класс стандартизируют: такой же тип сидений появится и в новых A350, но там — с экранами и Bluetooth.

Уточнения

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.



Qantas Airways Limited (рус. «Квантас Эруэйс») — самая большая авиакомпания Австралии. Имеет прозвище «Летающий Кенгуру» («The Flying Kangaroo»). Штаб-квартира авиакомпании находится в Маскоте (пригороде Сиднея).

