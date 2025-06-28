Сквозь облака к рекордам: 10 самых загруженных аэропортов США, которые удивят своими масштабами

8:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

В США находятся одни из самых больших и загруженных аэропортов в мире. Way.com составил топ-10 самых загруженных аэропортов США в соответствии с годовым пассажиропотоком.

Фото: commons.wikimedia.org by Pacman5, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Аэропорт О’Хара

Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта (ATL)

С годовым пассажиропотоком около 108 миллионов человек аэропорт Атланты является самым загруженным аэропортом в США и мире. С 1998 года ATL является самым загруженным аэропортом в США.

Расположенный в 10,2 милях от центра Атланты, аэропорт в основном обслуживает Атланту и близлежащий мегаполис. ATL находится в двух часах езды от крупных узловых аэропортов, таких как Даллас, Чикаго, Нью-Йорк и Хьюстон, и в нескольких часах езды от Центральной Америки и Карибского бассейна.

Аэропорт предлагает более 1000 ежедневных рейсов примерно по 225 направлениям. Являясь основным хабом для Delta Air Lines, он также служит операционной базой для таких авиакомпаний, как Spirit, Southwest и Frontier.

Орландо и Канкун (Мексика) являются самыми загруженными маршрутами из аэропорта ATL.

Международный аэропорт Даллас-Форт-Уэрт (DFW)

С годовым пассажиропотоком около 82,35 миллиона человек Международный аэропорт Даллас-Форт-Уэрт является вторым по загруженности аэропортом в США и третьим по загруженности в мире.

Занимая площадь около 17 207 акров, DFW также является вторым по величине аэропортом США.

Аэропорт предлагает непрерывные услуги по более чем 250 направлениям, больше, чем любой из аэропортов страны.

DFW работает в качестве основного хаба American Airlines, второго по величине хаба для одной авиакомпании в мире. Лос-Анджелес и Канкун являются самыми загруженными маршрутами из аэропорта DFW.

Международный аэропорт Денвера (DEN)

Аэропорт Денвера является не только крупнейшим аэропортом в США и вторым по величине в мире, но также одним из самых загруженных аэропортов в мире и стране. В настоящее время годовой пассажиропоток DEN составляет около 82,35 миллиона человек. Он занимает площадь около 33 531 акра.

Расположенный примерно в 22,4 милях от Денвера, он является одним из ключевых узловых аэропортов для United Airlines. Аэропорт обслуживает более 215 направлений по всему миру с помощью 25 авиакомпаний.

Лас-Вегас и Канкун являются самыми загруженными маршрутами из аэропорта Денвера.

Международный аэропорт Чикаго О'Хара (ORD)

Аэропорт О'Хара был самым загруженным аэропортом в мире по пассажиропотоку с 1963 по 1988 год. В настоящее время ежегодный пассажиропоток аэропорта составляет около 80 миллионов человек.

ORD предлагает беспосадочные рейсы почти в 214 пунктов назначения в Карибском бассейне, Южной Америке, Северной Америке, Азии, на Ближнем Востоке, в Океании, Европе, Африке и Северной Атлантике, что делает его самым удобным аэропортом в мире.

О'Хара является важным хабом для United Airlines и American Airlines.

Самые загруженные маршруты из ORD — в Лос-Анджелес и Лондон-Хитроу (Великобритания).

Международный аэропорт Лос-Анджелеса (LAX)

С годовым трафиком почти 76,5 миллионов пассажиров в год аэропорт Лос-Анджелеса остается одним из самых загруженных аэропортов в США и мире.

Расположенный в 18,6 милях от центра Лос-Анджелеса, LAX является главным аэропортом Лос-Анджелеса и его близлежащей агломерации.

Лос-Анджелес является хабом для American Airlines, Alaska Airlines, United Airlines и Delta Air Lines. Самые загруженные маршруты из аэропорта Лос-Анджелес — Нью-Йорк — JFK и Лондон — Хитроу.

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK)

Со средним годовым пассажиропотоком около 63,2 миллиона человек JFK является шестым по загруженности аэропортом в США.

Расположенный примерно в 19,1 милях от Нью-Йорка, аэропорт имени Джона Кеннеди является самым загруженным аэропортом в системе аэропортов Нью-Йорка.

Аэропорт предлагает рейсы примерно в 200 пунктов назначения через 93 перевозчика. Это главный хаб для авиакомпаний Delta Air Lines и American Airlines и основной город для JetBlue.

Лос-Анджелес и Лондон-Хитроу являются самыми загруженными маршрутами из аэропорта.

Международный аэропорт Шарлотт Дуглас (CLT)

CLT является основным аэропортом, обслуживающим столичный регион Шарлотт, штат Северная Каролина.

В 2024 году аэропорт Шарлотт обслужил около 58,81 миллиона пассажиров, что является самым высоким годовым пассажиропотоком. CLT является основным хабом American Airlines, предлагающим беспосадочные рейсы примерно в 181 пункт назначения через 26 перевозчиков.

Самые загруженные маршруты из CLT — в Орландо (штат Флорида) и Канкун.

Международный аэропорт имени Гарри Рида (LAS)

Расположенный примерно в 11,4 милях от центра Лас-Вегаса, Международный аэропорт имени Гарри Рида является основным международным аэропортом, обслуживающим долину Лас-Вегаса.

В настоящее время ежегодный пассажиропоток составляет около 58,4 миллиона человек. Аэропорт обслуживает около 171 пункта назначения через 36 авиакомпаний и обеспечивает международные рейсы в Европу и Азию. LAS является операционной базой для Southwest Airlines, Allegiant Air, Spirit Airlines и Frontier Airlines.

Самые загруженные маршруты из LAS — в Лос-Анджелес и Торонто-Пирсон (Канада).

Международный аэропорт Орландо (MCO)

Расположенный примерно в 12 милях от центра Орландо, MCO является ключевым аэропортом, обслуживающим столичный регион Орландо.

В 2024 году годовой пассажиропоток аэропорта составил около 57,21 миллиона человек, что немного меньше по сравнению с 2023 годом.

MCO является вторым по загруженности аэропортом во Флориде и служит хабом для Silver Airways. Она предлагает беспосадочные рейсы в более чем 160 пунктов назначения.

Как и большинство аэропортов Флориды, аэропорт предлагает отличное сообщение с Багамами, Центральной Америкой и Карибским бассейном. Атланта и Торонто являются самыми загруженными маршрутами из аэропорта.

Международный аэропорт Майами (MIA)

С годовым пассажиропотоком около 55,92 миллиона человек аэропорт Майами в настоящее время является десятым по загруженности аэропортом в США.

Более 80 авиакомпаний выполняют рейсы из аэропорта почти в 150 пунктов назначения по всему миру.

Являясь одним из крупнейших узловых аэропортов American Airlines, аэропорт предлагает множество рейсов в страны Карибского бассейна и Латинской Америки.

Кроме того, есть прямые рейсы из MIA в такие направления, как Коста-Рика, Белиз, Гватемала и Никарагуа. Самые загруженные маршруты из MIA — в Атланту и Мехико.

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ — «воздух» и лат. portus — «гавань, место посадки, пристань») — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок.

