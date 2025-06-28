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Испанская Гавана: маршрут по югу Испании, который вы не забудете

2:08
Туризм

Кадис — это не просто южный город Испании. Это место, где улицы дышат солнцем, музыка несёт в себе отголоски Карибов, а воздух наполнен ароматами моря и свободы. Его часто называют "маленькой Гаваной" — и не зря. Пляжи, архитектура и культура удивительно напоминают Кубу.

Испания
Фото: commons.wikimedia.org by Janlight, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Испания

Музыка и праздник, в котором теряешь голову

В феврале Кадис превращается в карнавальное безумие. Одиннадцать дней непрерывных шествий, костюмов, уличных шоу и сатирических "чиригот".

Главный парад — Гран-Кабальгата — собирает тысячи зрителей, а в финальные выходные Старый город оживает весёлым Комедийным шествием. Костюмы? Обязательны. Атмосфера? Невероятная.

Кадисская музыка — это смесь фламенко и вдохновения из Гаваны. Многие местные артисты учились на Кубе, и это слышно в тёплых, ритмичных мелодиях, звучащих в тавернах вроде La Cava и Peña Flamenca La Perla de Cádiz.

Лучшие пляжи — за городом

Городские пляжи, как Санта-Мария-дель-Мар и Плайя-де-ла-Кортадура, хороши, но самые живописные места скрываются дальше по побережью Коста-де-Лус. Болонья впечатляет своими дюнами и видом на древний город Баэло-Клаудиа.

Ла-Барроса в Чиклане — идеальное место для тех, кто ищет музыку и вечеринки, а Ново-Санкти-Петри — для тех, кто хочет тишины.

Море, белые стены и автомобиль

Добраться до Кадиса лучше на машине. Это не только удобно, но и даёт шанс исследовать окрестности — Вехер-де-ла-Фронтера с его белыми домиками, винный Херес и Санлукар с его морепродуктами.

Ближайший аэропорт — Херес, но удобнее прилететь в Севилью и добраться чуть более чем за час.

Кадис — город, в который приезжают за солнцем и остаются ради душевности. Где история дышит в стенах, а радость — в уличной музыке. Где каждый закат — как начало фиесты.

Уточнения

Ка́дис (исп. Cádiz, лат. Gades), в дореволюционных текстах Ка́дикс — город на юго-западе Испании в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет входит в район (комарку) Баия-де-Кадис.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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