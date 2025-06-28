Один заказ — и стюардессы начинают морщиться: чего никогда не стоит заказывать в самолёте

Вы удивитесь, но один из самых популярных заказов на борту вызывает у бортпроводников явное отвращение. Речь — о кофе без кофеина.
"Вы хотите сказать, что вам так нравится вкус этого кофе, что вы готовы пить его даже не ради кофеина, а просто ради удовольствия? Это просто чашка с грязью без шипучки," — иронично недоумевает стюардесса Лианна Кой.
Проблема вовсе не во вкусе. Кофе на борту, будь то обычный или без кофеина, готовят из воды, хранящейся в специальных баках. И эти баки… чистят крайне редко.
"То, как заливают кофе в самолёте — просто мрак. Кофейники ополаскивают в туалетной раковине. Носик кофейника почти касается грязной раковины. Частицы и бактерии могут попасть обратно внутрь," — откровенно говорит об этом бывший стюард и ныне пилот Кевин Смит.
Капитан Пол Янович из Delta Air Lines включил кофе в список напитков, которых стоит избегать после взлёта. Особенно — в условиях низкой влажности в салоне, где организм и так обезвожен.
"Кофеин усиливает обезвоживание. В полёте это может ухудшить самочувствие."
Ответ прост — вода. Бутылка чистой воды остаётся лучшим выбором во время полёта.
"Я предпочитаю брать с собой воду — она утоляет жажду и безопасна. Также подойдут сок или газированные напитки, если хочется вкуса,", — делится эксперт по питанию Лиза Валенте.
Так что в следующий раз подумайте: действительно ли вам нужен кофе, приготовленный в условиях, о которых лучше не знать?
Ко́фе (от араб. قهوة, через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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