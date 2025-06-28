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Тайна Священного сада: главный буддийский центр Непала, который изменит ваше сознание

2:10
Туризм

Тысячи лет назад, в окружении рек и зелени южного Непала, произошло событие, изменившее мир — в 623 году до н.э. в Лумбини родился Будда. Сегодня это место — больше, чем просто точка на карте. Это Священный сад, признанный объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, духовное сердце миллионов людей.

Статуя Будды
Фото: commons.wikimedia.org by Sabine Schulte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Статуя Будды

Погружение в атмосферу просветления

Сердце Лумбини — храм Майя Деви. Он стоит именно там, где, по преданию, родился Будда. Неподалёку — колонна Ашоки, возведённая императором-паломником в III веке до н.э.

В тишине здешних монастырей легко забыть о суете внешнего мира. Монахи в шафрановых одеждах читают молитвы, а паломники зажигают свечи, приносят цветы и размышляют о дхарме.

Где тишина становится главной силой

Центры медитации Лумбини представляют традиции Махаяны и Тхеравады. Особенно популярен Международный центр Випассаны Пандитарама, где практикуют семидневную медитацию в молчании. А Европейский буддийский монастырь предлагает место для внутреннего поиска и духовного покоя.

Архитектура смысла

На территории расположен Международный центр буддийской культуры и наследия Индии — экологичное здание в форме лотоса, строительство которого началось в 2023 году. Он станет пространством для выставок, медитаций и диалога культур.

Необычные открытия в окрестностях

Не пропустите Пагоду Мира — белоснежную ступу с золотой статуей Будды и панорамным видом.

Ступа Рамаграма хранит подлинные реликвии Будды и скоро станет центром безмятежности по проекту архитектора Стефано Боэри.

Как добраться и что не забыть

Летите в аэропорт Гаутама Будда, оттуда — 30 минут на такси. Велосипед — лучший способ исследовать 8605 квадратных миль священного пространства.

Не забудьте про канальную лодочную прогулку к Вечному огню и сувениры в Bhaishiya.

Уточнения

Лумбини (санскр. लुम्बिनी "любимый") — поселение в Непале, в округе Рупандехи, на границе с Индией. Известно своим храмовым комплексом и как одно из мест, претендующих на право называться местом рождения Будды Гаутамы, основателя буддизма (предположительно 563 до н. э. — 483 до н. э.), Недалеко от Лумбини находился город Капилавасту, где Будда рос до 29 лет.

Бу́дда-дха́рма ("учение будд"), или просто Дха́рма (пали dhamma) — апатеистическая индийская религия или философская традиция, основанная на ряде оригинальных учений, приписываемых Будде Шакьямуни.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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