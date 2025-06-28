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Путешествие в Страну мёртвых: калифорнийский Диснейленд готовится к открытию нового аттракциона

1:42
Туризм

В калифорнийском Диснейленде грядут большие перемены! Компания Walt Disney Imagineering подала заявку на строительство первого в мире аттракциона, посвящённого мультфильму "Тайна Коко". Гостей ждёт захватывающее путешествие в Страну мёртвых вместе с Мигелем и его семьей.

Диснейленд
Фото: flickr.com by Cory Doctorow, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Диснейленд

Новый аттракцион, представляющий собой прогулку на лодке, расположится между пирсом Pixar и Paradise Gardens. Строительство начнётся на участке земли, который сейчас используется как подъездная дорога. Само здание аттракциона, предположительно, будет построено между парадным хранилищем и трассой.

Этот проект — часть масштабного плана DisneylandForward стоимостью 1,9 миллиарда долларов. Ожидается, что новый аттракцион "Коко" откроется для посетителей в 2027 или 2028 году.

Помимо "Коко", в парке планируются и другие новинки. В кампусе Мстителей появятся аттракционы "Мстители: Защита бесконечности" и "Полётная лаборатория Старка". Также в планах тематическая зона "Аватар" в Голливудской стране, для создания которой придётся закрыть аттракцион "Корпорация монстров: Майк и Салли спешат на помощь" в начале 2026 года.

Для удобства посетителей будет построена новая парковка на 6 тысяч мест, пешеходный мост и транспортный узел с зоной досмотра, которые станут новым входом в парк с восточной стороны. Работы над этими объектами начнутся осенью 2026 года.

Уточнения

Дѝснейле́нд (англ. Disneyland, Disneyland Park) — парк развлечений в городе Анахайм (штат Калифорния, США), находящийся под управлением Walt Disney Parks and Resorts - подразделения компании "Уолт Дисней".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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