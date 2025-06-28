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Это похоже на съёмочную площадку: Валлоне-деи-Мулини — тайна Сорренто, которую вы никогда не забудете

2:42
Туризм

В самом сердце шумного Сорренто, вдали от проторенных туристических троп, скрывается место, где время, кажется, остановилось. Это не просто достопримечательность, а живая история, запечатлённая в камне и зелени: Валлоне-деи-Мулини, или Долина Мельниц.

Долина мельниц
Фото: commons.wikimedia.org by Mentnafunangann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Долина мельниц

Представьте себе: вы прогуливаетесь по оживлённой Пьяцца Тассо, центральной площади Сорренто, и, заглянув за перила улицы Виа Фуоримура, обнаруживаете пропасть, поросшую буйной растительностью. Там, внизу, в тени города, лежит заброшенный мир, где когда-то кипела жизнь.

Валлоне-деи-Мулини — это каньон, вырезанный реками Казарлано-Чезарано и Сан-Антонио на протяжении тысячелетий, начиная с извержения Кампи Флегрей 35 тысяч лет назад. Но его история не ограничивается геологией. В XVII веке это место стало промышленным сердцем Сорренто, где работали водяные мельницы, лесопилки и даже общественная прачечная. Шум воды и стук инструментов наполняли ущелье, создавая уникальную атмосферу.

Однако в конце XIX века строительство Пьяцца Тассо и разрушение моста, соединявшего Валлоне с городом, привели к его упадку. Изменение микроклимата сделало ущелье сырым и непригодным для жизни. Мельницы затихли, здания опустели.

Но природа не терпит пустоты. Заброшенность Валлоне стала началом новой жизни. Сегодня это царство дикой природы, где редкие папоротники, каперсы и вьющиеся растения обвивают руины мельниц, создавая сюрреалистический пейзаж, напоминающий тропический лес.

К сожалению, Валлоне-деи-Мулини находится на частной территории и недоступен для посещения. Но не отчаивайтесь! Лучший вид на это чудо открывается с улицы Виа Фуоримура, прямо за Пьяцца Тассо. Просто загляните за перила и позвольте себе очароваться этой скрытой жемчужиной Сорренто.

После осмотра Валлоне прогуляйтесь по главной улице Корсо Италия, наслаждаясь атмосферой города. Посетите Кафедральный собор Сорренто, полюбуйтесь его фасадом в стиле барокко и богатым интерьером, а завершите день на площади Пьяцца делла Виттория, откуда открывается захватывающий вид на Неаполитанский залив.

Валлоне-деи-Мулини — это не просто каньон, это напоминание о том, как природа и история переплетаются, создавая уникальные и незабываемые места. Это секрет Сорренто, который стоит открыть для себя.

Уточнения

Сорре́нто (итал. Sorrento, неап. Surriento; Сурьенто) — город в Италии в регионе Кампания, подчиняется административному центру Неаполь.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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