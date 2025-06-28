Фиолетовые медузы захватывают греческие воды: как защититься от их укусов

2:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

В греческих водах этим летом наблюдается значительное увеличение популяции фиолетовых медуз (Pelagia noctiluca), особенно в Пагаситском заливе и прилегающих районах. Это касается не только самого залива, но и северной части Эвбейского залива, а также островов Северные Спорады, включая Скиатос, Скопелос и Алонисос.

Фото: commons.wikimedia.org by Ainsley Ashby-Snyder, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Медуза

Греческая обсерватория биоразнообразия призывает общественность сообщать о местах обнаружения этих медуз. Собранные данные помогут учёным и властям лучше понять и отслеживать распространение этого явления. Сообщения поступают из обширной области, простирающейся от Халкиды до северной части Эвбейского залива, где проблема кажется более серьёзной по мере продвижения на север. Северная Эвбея, по-видимому, является ключевым путём миграции медуз из Пагаситского залива в открытое море. В самом Пагаситском заливе медузы по-прежнему многочисленны, особенно вдоль восточного побережья.

Фиолетовая медуза, также известная как Pelagia noctiluca, может иметь различные оттенки, от розового до фиолетового, и даже быть почти прозрачной. Её колокол, обычно от 5 до 12 сантиметров в диаметре, имеет характерную волнистую форму. Вокруг колокола расположены восемь длинных щупалец, которые могут достигать двух метров в длину. Своё название "noctiluca" (ночной свет) медуза получила благодаря способности биолюминесценции, то есть светиться в темноте.

Щупальца фиолетовой медузы содержат книдоциты — микроскопические ядовитые ворсинки, которые при контакте с кожей выделяют токсин. Укус вызывает сильное покалывание и жжение, похожее на ожог, а также покраснение, отёк и линейную сыпь. У некоторых людей могут возникнуть тошнота, головокружение и затруднённое дыхание. В редких случаях возможна анафилактическая реакция.

Если вас ужалила фиолетовая медуза, важно соблюдать следующие меры предосторожности:

Не трите поражённый участок голыми руками.

Промойте место укуса морской водой (не пресной, так как она может активировать книдоциты).

Удалите оставшиеся щупальца пинцетом или пластиковой картой (не руками).

Приложите к месту укуса лёд, обёрнутый полотенцем, для облегчения боли.

При необходимости используйте антигистаминный крем или обезболивающее.

В случае серьёзных симптомов или аллергической реакции немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км².

