Больше любви, а не лайков: Италия нашла интересный способ борьбы с массовым туризмом

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Италия, страна, ежегодно привлекающая десятки миллионов туристов, ищет новые пути решения проблемы перенасыщенности популярных направлений. Вместо того чтобы отворачиваться от путешественников, страна призывает их исследовать неизведанные уголки, составляющие 99% её территории.

Фото: commons.wikimedia.org by Emibuzz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Город Нессо

Инициатива "99% Италии" — это не запрет, а приглашение. Она направлена на то, чтобы перенаправить туристические потоки от переполненных городов, таких как Рим и Венеция, к тихим деревням, живописным пейзажам и местам, где до сих пор бережно хранят многовековые традиции.

Кампания, развёрнутая в самых посещаемых городах, использует яркие визуальные образы и провокационные сообщения, чтобы заставить людей задуматься о влиянии массового туризма. Она призывает к более осознанному и уважительному отношению к местам и их жителям, превращая путешествие в подлинное погружение в культуру и природу.

Цель — не остановить туризм, а сделать его более устойчивым и полезным для всех. Вместо того чтобы превращать Венецию в "Диснейленд без души", а Флоренцию в "съёмочную площадку для селфи", кампания "99% Италии" стремится сохранить уникальность и аутентичность каждого уголка страны, предлагая туристам открыть для себя настоящую Италию, которой "нужно больше любви, а не лайков".

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

