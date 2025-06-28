Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иванка Трамп щегольнула платьем за 787 тысяч рублей на свадьбе миллиардера Безоса
Штрафы и лишение прав за номера без российского флага: что важно знать каждому водителю
Деликатес с хрустящей корочкой дома: приготовьте настоящее чешское лакомство с уникальным вкусом
Ягоды с дороги могут быть опаснее фастфуда — вот почему
Теперь каждый может владеть SpaceX: началась продажа акций через блокчейн
Секретный бойфренд Анастасии Решетовой: модель приоткрыла тайну своей личной жизни
Вещества в специях могут восстановить память — доказано на модели Альцгеймера
Природный водород: что скрывает новый энергетический прорыв
Маленькая прихожая, большой беспорядок? Есть простое решение

Больше любви, а не лайков: Италия нашла интересный способ борьбы с массовым туризмом

1:28
Туризм

Италия, страна, ежегодно привлекающая десятки миллионов туристов, ищет новые пути решения проблемы перенасыщенности популярных направлений. Вместо того чтобы отворачиваться от путешественников, страна призывает их исследовать неизведанные уголки, составляющие 99% её территории.

Город Нессо
Фото: commons.wikimedia.org by Emibuzz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Город Нессо

Инициатива "99% Италии" — это не запрет, а приглашение. Она направлена на то, чтобы перенаправить туристические потоки от переполненных городов, таких как Рим и Венеция, к тихим деревням, живописным пейзажам и местам, где до сих пор бережно хранят многовековые традиции.

Кампания, развёрнутая в самых посещаемых городах, использует яркие визуальные образы и провокационные сообщения, чтобы заставить людей задуматься о влиянии массового туризма. Она призывает к более осознанному и уважительному отношению к местам и их жителям, превращая путешествие в подлинное погружение в культуру и природу.

Цель — не остановить туризм, а сделать его более устойчивым и полезным для всех. Вместо того чтобы превращать Венецию в "Диснейленд без души", а Флоренцию в "съёмочную площадку для селфи", кампания "99% Италии" стремится сохранить уникальность и аутентичность каждого уголка страны, предлагая туристам открыть для себя настоящую Италию, которой "нужно больше любви, а не лайков".

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Еда и рецепты
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой Аудио 
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Домашние животные
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени Аудио 
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем
Еда и рецепты
Полезнее лосося и без запаха — рыба, которую советуют тем, у кого проблемы с сердцем Аудио 
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Последние материалы
Иванка Трамп щегольнула платьем за 787 тысяч рублей на свадьбе миллиардера Безоса
Штрафы и лишение прав за номера без российского флага: что важно знать каждому водителю
Деликатес с хрустящей корочкой дома: приготовьте настоящее чешское лакомство с уникальным вкусом
Ягоды с дороги могут быть опаснее фастфуда — вот почему
Теперь каждый может владеть SpaceX: началась продажа акций через блокчейн
Секретный бойфренд Анастасии Решетовой: модель приоткрыла тайну своей личной жизни
Вещества в специях могут восстановить память — доказано на модели Альцгеймера
Природный водород: что скрывает новый энергетический прорыв
Маленькая прихожая, большой беспорядок? Есть простое решение
Больше любви, а не лайков: Италия нашла интересный способ борьбы с массовым туризмом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

IntersectionObserver) -->