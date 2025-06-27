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Белоснежный песок и розовые кораллы: магия карибского пляжа в Европе, который не оставит вас равнодушным

2:28
Туризм

Белоснежный песок, сформированные ветром дюны, спонтанно выросший сосновый бор и кристально чистые воды — Порто Пино, расположенный в самом сердце залива Пальмас, омываемый Средиземным морем, предстает карибской жемчужиной юго-западной Сардинии.

Тёмные очки на песке
Фото: unsplash.com by Ethan Robertson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тёмные очки на песке

Этот уникальный природный комплекс включает в себя море, дюны, пруды и сосновый лес.

Порто Пино тянется приблизительно на 4 километра вдоль песчаной дуги, соединяющей коммуны Сант-Анна-Аррези и Теулада, и выходит на побережье, охраняемое зоной Natura 2000.

Первый пляж — наиболее обустроенный, с удобствами, покрыт светло-серым песком и отличается спокойным глубоким морем. Второй пляж протяженностью около 2 км, сложен белым песком с розовыми вкраплениями кораллов и ракушек. Мелководье делает его идеальным для семейного отдыха. Далее следует километровая полоса дюн, достигающих высоты 30 метров, постоянно меняющихся под воздействием ветра Мистраль. За песками простирается Алеппский сосновый лес, редкий для Сардинии и находящийся под охраной. За ним располагаются солоноватые пруды, такие как Мистраль и Порто Пино, где обитают фламинго, цапли и зимородки.

Здесь море переливается от кристальной лазури до насыщенного изумруда, а бело-розовый песок создает неповторимые контрасты, усиленные теплыми оттенками заката. Пляж напоминает карибский уголок, расположенный всего в нескольких часах полета.

Порто Пино — это не просто пляж, а уникальная экосистема, где дюны словно танцуют под ветром, а сосновый лес оберегает хрупкий баланс. Здесь природа и туризм сосуществуют благодаря общим правилам и неподдельной красоте, способной покорить сердца. Дюны, плеск воды под солнцем и тишина прудов рассказывают древнюю историю. Сидя на песке, среди морских лилий и сосен, понимаешь, что настоящая роскошь — это возможность увезти с собой чистые воспоминания, наполненные светом, цветом и ощущением свободы.

И если море шепчет, что мечта всегда рядом, становится ясно, почему Порто Пино — одно из самых любимых и уязвимых побережий Европы, пишет paesionline.

Уточнения

Дю́на — положительная форма рельефа; песчаный холм, образовавшийся под воздействием ветра.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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