Туризм на вкус: как прошутто, бренди и сыр стали поводом переехать в Словению

2:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Что если гастрономия — это не просто еда, а способ прожить новое место всем телом? Представьте: медовое мороженое из ульев за домом, можжевеловый бренди, настоянный прямо под тем потолком, где вы только что отужинали, и прошутто, вялящееся в соседнем сарае. Такой опыт в Словении называют не просто ужином — это туризм с душой.

Фото: commons.wikimedia.org by Alessio Damato, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ вид на сельскую местность в Словении

Зачем ехать в Словению?

Словения — словно европейский кроссовер: немного Италии, щепотка Австрии, оттенки Хорватии и Венгрии. Здесь живёт богатая кухня, о которой восторженно отзываются даже искушённые путешественники.

Открыть эту кухню лучше всего на turisticna kmetija — туристических фермах, где продукты и рецепты соединяются с пейзажами и историей.

Плато Карст — сердце агротуризма

Всего в 50 минутах от Любляны лежит плато Карст — юго-западная Словения с видом на Италию и тосканское солнце. Здесь активно развивается агротуризм: фермерские хозяйства не только кормят, но и дают приют, встречают с бокалом бренди и щедрым столом.

Один из ярких примеров — Pivovarna Ambrožič в деревне Времски-Бритоф. Тут четырёхблюдный ужин начинается с ассорти из местного мяса, продолжается пастой с грибами, полентой с сыром и прошутто, а завершается десертом из сезонных фруктов и… ещё одной рюмкой бренди — на добрую ночь.

Время и вкус: как выбрать момент

Лучшие сезоны — конец лета и осень, когда всё наполнено ароматами урожая. Но и зима дарит особые впечатления — время колине и фуреже, когда по традиции фермеры собираются на свиноводческие праздники.

Это не просто обряд, а коллективный праздник с мясными деликатесами, колбасами, шкварками и вином.

Где ещё попробовать Словению?

Регион Брда — винный рай между Альпами и морем. Ферма Breg в Доброве порадует фрико, ньокками и каштановым минестроне.

Прлексия — северо-восток страны, где термальные источники и холмы прячут ферму Firbas с сыром, клецками и завтраком из продуктов с собственной грядки.

Под Любляной — ферма Grofija, где можно попробовать домашний хлеб, вяленое мясо и ликёры, а после прогуляться по окрестностям Железного века.

Здесь всё рядом, всё настоящее, всё - как в гостях у старого доброго соседа, у которого каждое блюдо — с историей.

Уточнения

Респу́блика Слове́ния (словен. Republika Slovenija ) — государство в Центральной Европе. Столица — Любляна. Государственный язык — словенский.

