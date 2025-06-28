Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не для семьи, а для дела: этот внедорожник превращается в мастерскую на колёсах
Стопы как у танцовщицы: четыре упражнения, которые изменят вашу походку навсегда
Маникюр, который калечит: правда об операции, которую скрывают от владельцев кошек
Летний душ на даче: как создать собственный оазис комфорта на участке
Кредиты на 30 лет: как это изменит жизнь россиян
Универсальный рецепт сладкого теста для тартов и песочных пирогов: всего 5 ингредиентов и несколько минут на замес
Хаос в салоне: пассажирка устроила истерику на борту Аэрофлота и потребовала люкс
Канье Уэст платит за каждый выход в свет: как Бьянка Цензори превратила контроль в прибыль
Зелёный чай и железо: в какой час он крадёт питательные вещества, не оставляя пользы

Контакт глазами или чат-бот: как технологии стали приютом для одиночества

2:33
Туризм

В мире, где всё чаще выбирается цифровое вместо живого, человеческая связь превращается в роскошь. Желание быть с кем-то, быть кем-то для кого-то, не исчезает — оно укоренено в нас с рождения. Мы хотим, чтобы нас замечали, слышали, чувствовали.

Девушка
Фото: unsplash.com by Cynthia Magana cynthmag, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

Человек человеку — приют

Контакт с другим — не просто случайная встреча. Это глубинная потребность, возможность найти отклик, возможность быть поддержанным.

Особенно в мире, где уязвимость — не слабость, а неотъемлемая часть бытия. Мы нуждаемся в словах и взглядах, в прикосновениях, в тишине, которую заполняет чьё-то присутствие.

Это стремление проявляется в дружбе, любви, заботе, в прикосновении и даже в ссоре. Оно заставляет нас оставаться в игре, в поиске, в том самом "прятках", о которых писал Дональд Вудс Винникотт - где катастрофой становится то, что нас больше никто не ищет.

Когда Другим становится машина

Сегодня всё больше людей заменяют эти связи технологией. Искусственный интеллект, быстрый и отзывчивый, оказывается рядом в моменты одиночества, тревоги, неуверенности. Он словно заполняет пробел, который оставили другие.

"Многие люди, которые сегодня приходят в офис, раньше сталкивались с ИИ."

Да, технологии пришли в момент социального истощения. Они откликаются, отвечают, иногда — лучше, чем живой человек. И в этом есть риск: мы можем забыть, каково это — быть в настоящей связи, где важно не только ответить, но и быть рядом, уязвимым и живым.

Нам нужен Другой. Настоящий

Важно помнить: искусственный интеллект — не враг. Он — инструмент, ресурс. Но он не заменит силу взгляда, интонации, паузы, тишины между словами. Не заменит прикосновения. Нежности. Сладости.

"Сладость… открывает путь к тому, что наиболее уникально в других", — писала Анна Дюфурмантель.

И добавим от себя: в других, и в нас самих. В том, что мы не хотим потерять.

Возвращение к живому

Как нам жить дальше, когда границы стираются, и мы часто разговариваем с экраном вместо человека? Ответ — в умении не забывать о том, что делает нас по-настоящему живыми. Снова выбирать встречу.

Смотреть в глаза. Рисковать — быть собой перед другим.

Уточнения

Дональд Вудс Винникотт (англ. Donald Winnicott, 7 апреля 1896, Плимут — 28 января 1971, Лондон) — британский педиатр и детский психоаналитик. Один из важнейших представителей теории объектных отношений. Автор арт-терапевтической техники «Игра в каракули» («Каракули Д. Винникотта»).

Анна Дюфурманте́ль (фр. Anne Dufourmantelle; 20 марта 1964 — 21 июля 2017) — французский философ, и психоаналитик. Получила известность как исследователь философских вопросов риска.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Еда и рецепты
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой Аудио 
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Наука и техника
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду Аудио 
Акула чует кровь за километры — правда или киношный обман? Наука поставила точку
Домашние животные
Акула чует кровь за километры — правда или киношный обман? Наука поставила точку Аудио 
Популярное
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени

На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?

Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Тьма накроет Землю почти на 8 минут: где случится затмение, которого ждали 12 000 лет
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Тихо, ядовито, мгновенно: 10 рыб, которые опаснее акулы
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Последние материалы
Цунами, которое стёрло Аляску: разрушения видно из космоса
Гениальный трюк с водой превратит ваш картофель в хрустящие чипсы: рецепт, который вы захотите повторить
Муж Саши Митрошиной впервые объяснил, почему вмешался в дела блогерши: неожиданный поворот
Забудьте о прополке: как заставить свой огород работать на вас
Джинн из бутылки? Учёные создают искусственную ДНК — что это означает для человечества
Материнство не помеха: Юлия Ковальчук вдохновила Арзамасову своим преображением
Неожиданное решение: почему США разрешили российским банкам работать в атомной сфере
Эти скромные бокалы из СССР сегодня приносят владельцам по 300 тысяч рублей
Самые красивые пляжи Ираклиона: от диких до шикарных
Летний кошмар водителя: что делать, если мотор начал греться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.