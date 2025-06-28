Контакт глазами или чат-бот: как технологии стали приютом для одиночества

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В мире, где всё чаще выбирается цифровое вместо живого, человеческая связь превращается в роскошь. Желание быть с кем-то, быть кем-то для кого-то, не исчезает — оно укоренено в нас с рождения. Мы хотим, чтобы нас замечали, слышали, чувствовали.

Фото: unsplash.com by Cynthia Magana cynthmag, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка

Человек человеку — приют

Контакт с другим — не просто случайная встреча. Это глубинная потребность, возможность найти отклик, возможность быть поддержанным.

Особенно в мире, где уязвимость — не слабость, а неотъемлемая часть бытия. Мы нуждаемся в словах и взглядах, в прикосновениях, в тишине, которую заполняет чьё-то присутствие.

Это стремление проявляется в дружбе, любви, заботе, в прикосновении и даже в ссоре. Оно заставляет нас оставаться в игре, в поиске, в том самом "прятках", о которых писал Дональд Вудс Винникотт - где катастрофой становится то, что нас больше никто не ищет.

Когда Другим становится машина

Сегодня всё больше людей заменяют эти связи технологией. Искусственный интеллект, быстрый и отзывчивый, оказывается рядом в моменты одиночества, тревоги, неуверенности. Он словно заполняет пробел, который оставили другие.

"Многие люди, которые сегодня приходят в офис, раньше сталкивались с ИИ."

Да, технологии пришли в момент социального истощения. Они откликаются, отвечают, иногда — лучше, чем живой человек. И в этом есть риск: мы можем забыть, каково это — быть в настоящей связи, где важно не только ответить, но и быть рядом, уязвимым и живым.

Нам нужен Другой. Настоящий

Важно помнить: искусственный интеллект — не враг. Он — инструмент, ресурс. Но он не заменит силу взгляда, интонации, паузы, тишины между словами. Не заменит прикосновения. Нежности. Сладости.

"Сладость… открывает путь к тому, что наиболее уникально в других", — писала Анна Дюфурмантель.

И добавим от себя: в других, и в нас самих. В том, что мы не хотим потерять.

Возвращение к живому

Как нам жить дальше, когда границы стираются, и мы часто разговариваем с экраном вместо человека? Ответ — в умении не забывать о том, что делает нас по-настоящему живыми. Снова выбирать встречу.

Смотреть в глаза. Рисковать — быть собой перед другим.

Уточнения

Дональд Вудс Винникотт (англ. Donald Winnicott, 7 апреля 1896, Плимут — 28 января 1971, Лондон) — британский педиатр и детский психоаналитик. Один из важнейших представителей теории объектных отношений. Автор арт-терапевтической техники «Игра в каракули» («Каракули Д. Винникотта»).



Анна Дюфурманте́ль (фр. Anne Dufourmantelle; 20 марта 1964 — 21 июля 2017) — французский философ, и психоаналитик. Получила известность как исследователь философских вопросов риска.

