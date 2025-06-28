Хаос в салоне: пассажирка устроила истерику на борту Аэрофлота и потребовала люкс

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

На рейсе из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх произошёл инцидент, который вызвал немало шума среди пассажиров и экипажа. Женщина, летевшая экономклассом рейса SU734 авиакомпании "Аэрофлот", внезапно начала громко требовать перевод в бизнес-класс, заявляя, что "у неё болит грудь" и "она слишком устала".

Фото: commons.wikimedia.org by Mike1979 Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Самолет Аэрофлот

"Я работала весь день!"

Пассажирка кричала на стюардесс, переходя с русского на ломаный английский, утверждая:

"У меня болит грудь, у меня болят ягодицы! Я хочу business class!"

По её словам, она заслуживает большего комфорта, поскольку "работала весь день".

Женщина вела себя всё более агрессивно: хваталась за грудь, громко выкрикивала требования и игнорировала объяснения экипажа о невозможности перемещения без оснований.

Сдерживали пассажиры

Экипаж несколько раз пытался успокоить женщину, но в итоге был вынужден обратиться за помощью к другому пассажиру.

Совместными усилиями её усадили на место и зафиксировали с помощью подручных средств. Даже после этого женщина продолжала кричать и вести себя вызывающе.

Инцидент произошёл на борту самолёта Airbus A330-300. После приземления в Египте пассажирка была задержана правоохранителями. Её личность официально не раскрывается.

Компания "Аэрофлот" пока не дала официального комментария по поводу происшествия.

Уточнения

"Аэрофло́т" - российская авиакомпания, существующая с 1991 года под названиями "Аэрофлот — советские авиалинии", с 1992 года — "Аэрофлот — российские международные авиалинии", с 2000 года — "Аэрофлот — российские авиалинии".

