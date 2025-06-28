Уютная Греция без суеты: где цифровое будущее живёт рядом с тысячелетней историей

Пока одни отправляются на переполненные курорты, другие открывают для себя нетронутые уголки Греции. Один из таких — Астипалея, или, как его называют, "бабочка Эгейского моря". Именно он оказался на первом месте в рейтинге "шести греческих тайн" для французских путешественников.
Журналисты туристического портала после внимательного исследования составили список островов, где ещё можно почувствовать настоящую, нетронутую Грецию. В него вошли:
Особое внимание они уделили именно Астипалее, подчеркнув её уникальное расположение между Кикладами и Додеканесом и "отсутствие стандартизированного туризма".
"Это остров, который сочетает в себе очарование белоснежных домов с венецианскими элементами, старинный замок и лабиринт мощёных улиц в Хоре. Всё это — в атмосфере, где время будто остановилось", — отмечает издание.
Помимо архитектуры и пейзажей, гости Астипалеи наслаждаются местной кухней. На столах таверн под звёздным небом — медовые сладости, особенные сыры и жареная рыба.
Море здесь кристально чистое, а пешая прогулка к вершине замка обещает незабываемый вид на Эгейское море.
Схожими восторгами делится и французская версия Cosmopolitan, называя остров уникальным сочетанием красоты, истории и инноваций.
Именно здесь реализуется амбициозный проект по превращению Кастелоризо в первый "умный и устойчивый" остров Средиземного моря.
Заместитель мэра Кастелоризо Костас Кривой подчёркивает важность сочетания технологий с заботой о природе и культуре:
"Наша цель — развивать туризм в здоровых условиях, защищая природу и культурное наследие, улучшая уровень жизни местных жителей и превращая Астипалею в международную модель устойчивой экономики и "зелёной” мобильности".
В планах — расширение дорог, создание нового культурного центра у замка, где разместят находки с древнего кладбища младенцев, а также завершение реставрации крепостных стен.
Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. Около 97 % населения исповедует православие.
На стыке тающего севера и исчезающих лесов родился зверь, которого никто не ждал. Его появление — сигнал. Но чего именно?