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Уютная Греция без суеты: где цифровое будущее живёт рядом с тысячелетней историей

2:25
Туризм

Пока одни отправляются на переполненные курорты, другие открывают для себя нетронутые уголки Греции. Один из таких — Астипалея, или, как его называют, "бабочка Эгейского моря". Именно он оказался на первом месте в рейтинге "шести греческих тайн" для французских путешественников.

Греция
Фото: commons.wikimedia.org by Holger Uwe Schmitt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Греция

Уединённая Греция — без толп и суеты

Журналисты туристического портала после внимательного исследования составили список островов, где ещё можно почувствовать настоящую, нетронутую Грецию. В него вошли:

  • Астипалея
  • Итака
  • Икария
  • Кастелоризо
  • Фолегандрос
  • Аморгос

Особое внимание они уделили именно Астипалее, подчеркнув её уникальное расположение между Кикладами и Додеканесом и "отсутствие стандартизированного туризма".

"Это остров, который сочетает в себе очарование белоснежных домов с венецианскими элементами, старинный замок и лабиринт мощёных улиц в Хоре. Всё это — в атмосфере, где время будто остановилось", — отмечает издание.

Гастрономия, виды и древние стены

Помимо архитектуры и пейзажей, гости Астипалеи наслаждаются местной кухней. На столах таверн под звёздным небом — медовые сладости, особенные сыры и жареная рыба.

Море здесь кристально чистое, а пешая прогулка к вершине замка обещает незабываемый вид на Эгейское море.

Схожими восторгами делится и французская версия Cosmopolitan, называя остров уникальным сочетанием красоты, истории и инноваций.

Именно здесь реализуется амбициозный проект по превращению Кастелоризо в первый "умный и устойчивый" остров Средиземного моря.

Смарт-туризм и сохранение наследия

Заместитель мэра Кастелоризо Костас Кривой подчёркивает важность сочетания технологий с заботой о природе и культуре:

"Наша цель — развивать туризм в здоровых условиях, защищая природу и культурное наследие, улучшая уровень жизни местных жителей и превращая Астипалею в международную модель устойчивой экономики и "зелёной” мобильности".

В планах — расширение дорог, создание нового культурного центра у замка, где разместят находки с древнего кладбища младенцев, а также завершение реставрации крепостных стен.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. Около 97 % населения исповедует православие.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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