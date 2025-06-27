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Тихая бухта и вечное море: это место в Лигурии не похоже ни на одно другое

2:50
Туризм

Маленькая деревушка в Лигурии, спрятанная между скалами Ривьеры-Леванте и бирюзовыми водами Средиземного моря, звучит как мечта? Это не сказка — это Больяско. Здесь лето обретает особый ритм, где каждый звук, цвет и аромат проникают в самую душу.

деревня Больяско, Лигурия, Италия
Фото: commons.wikimedia by Pier B., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
деревня Больяско, Лигурия, Италия

Вкус настоящего Средиземноморья

Больяско — это не просто курорт. Это место, где живое море рассказывает истории сквозь запах соли и водорослей, где дно выглядит так, будто его высекли древние мастера, а прозрачные волны ласкают каменистый берег.

Природная бухта приглашает остановиться, вдохнуть полной грудью и позволить себе отдых без суеты.

"Bogliasco — это приглашение замедлиться, восстановить вкус простоты, открыть тишину, прерванную только смехом купальщиков и шумом волн".

Город, в котором прячется свет

Прогулка по набережной — это настоящая медитация. Мягкий лигурийский свет окутывает всё: от фасадов домов пастельных оттенков до скал у берега.

Начните маршрут от церкви Рождества Марии, пройдите мимо ароматных улиц, где пахнет базиликом и свежим хлебом, и дойдите до пляжа.

Здесь — идеальное сочетание песка, гальки и скал, где можно нырять, наблюдая, как вода рисует на камне плавные узоры. Особенно эффектен утёс Понтетто — рай для тех, кто ценит дикую природу и подводные погружения.

Тени времени

История в Больяско живёт на каждом шагу. Римский мост, средневековый замок, старинные церкви и братства, спрятанные среди жилых кварталов, словно шепчут о прошлом.

Здесь человек не вытеснил природу — они слились в едином ритме, сохраняя уважение к земле и времени.

Душа Лигурии без туристической суеты

Больяско — это редкий пример деревни, сохранившей свой характер. Здесь нет шумных толп и безумных очередей. Всё камерно, спокойно, по-настоящему.

При этом жизнь кипит: кафе у воды, вечерние огоньки, серферы на волнах — и всё это без давления. Уютно спрятанный за Монте-Кордона, город радует мягким микроклиматом — здесь комфортно в любое время дня.

Пешие маршруты, ведущие вглубь холмов, открывают виды, где зелень сливается с морским горизонтом. Больяско — не только место отдыха, но и идеальная база для путешествий по Лигурии: за час можно доехать до Генуи, Портофино и Чинкве-Терре.

Выбрать Больяско — значит подарить себе тишину, цвет, вкус и прикосновение к подлинной Италии. Здесь красота — это не декорация. Она — образ жизни.

Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря. Известный французский город Ницца находится недалеко от этого региона.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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