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Карибы ближе, чем кажется: пляж, который меняется каждый день и влюбляет навсегда

2:08
Туризм

Порто Пино — это не просто пляж, а настоящий мираж у залива Пальмас. Всего несколько часов лёта — и вы среди белоснежных песков, сосновых лесов и воды, которая переливается от бирюзы до изумруда. Кажется, что природа здесь писала пейзажи кистью мечты.

Сардиния, Порто Пино
Фото: web.archive.org by frang947, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сардиния, Порто Пино

Пляж, который невозможно забыть

Протяжённость пляжа — около четырёх километров. Он условно делится на три части:

  • Первый участок — самый доступный, с серым песком и глубокой, удобной для плавания водой.
  • Второй — около 2 км белоснежного песка с вкраплениями кораллов и раковин. Мелкое дно делает его идеальным для отдыха с детьми.
  • Третий — царство дюн, высотой до 30 метров, созданных ветром Мистраль. Их формы постоянно меняются, как будто дышат в такт воздуху.

За дюнами раскинулся редкий лес алеппских сосен, охраняемый как природное наследие. А за ним — солоноватые лагуны, где среди тростников можно встретить фламинго, цапель и зимородков.

Здесь тишина звучит как музыка

Фотографии не преувеличивают. Море здесь — от прозрачного лазурного до глубокого зелёного. Песок будто светится на закате, отражая тёплые краски неба.

"Сидя на песке, среди морских лилий и сосен, вы понимаете, что настоящая роскошь такова: отнять у себя чистую память, состоящую из света, цвета и воздуха свободы".

Этот уголок — не просто локация на карте. Это чувствительное равновесие между дикой природой и бережным туризмом.

Здесь соблюдают чёткие экологические правила, чтобы сохранить волшебство и позволить каждому гостю почувствовать, что он прикоснулся к чему-то настоящему.

Не просто отдых — возвращение к себе

Порто Пино — одно из самых тонких и любимых мест в Европе. Его нельзя покорить — только принять. И если море вдруг шепнёт вам, что мечты рядом, не удивляйтесь.

Это просто Сардиния говорит своим сердцем.

Уточнения

Сарди́ния (итал. Sardegna, сард. Sardigna,) — остров в Средиземном море, расположенный к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой, является вторым по величине островом Средиземного моря.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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