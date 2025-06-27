До трёх часов ожидания: когда не стоит ехать через Крымский мост

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жаркое лето, отпуск, солнце и… километровые очереди на выезде из Крыма. Если вы планируете пересечь Крымский мост, стоит знать один важный нюанс: неправильное время выезда может испортить даже самый долгожданный отдых.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Крымский мост

До трёх часов в очереди

Как сообщают argumenti.ru последние несколько дней показали неприятную тенденцию — до шести тысяч автомобилей ежедневно застревают в пробках перед досмотровыми комплексами.

Особенно тяжело приходится тем, кто выбирает дневное или вечернее время для выезда из Крыма: колонны машин растягиваются на сотни метров, а ожидание может достигать трёх часов.

Когда ехать, чтобы не встрять?

Есть хорошая новость: оптимальное "окно" для беспрепятственного проезда всё же есть. По данным пресс-службы Крымского моста, самое лучшее время для выезда — с полуночи до восьми утра. В это время мост относительно свободен, и вероятность попасть в пробку минимальна.

"Самое благоприятное окно для беспрепятственного прохождения досмотра и выезда на путепровод — это период с 00:00 до 08:00".

После восьми ситуация резко меняется. До самой полуночи автомобилисты рискуют простоять в заторе, теряя драгоценные часы отпуска.

Особенно напряжённо на выезде с территории Крыма — там и наблюдается наибольшее скопление транспорта.

Не просто совет — спасение

Такой график движения объясняется как туристическим потоком, так и особенностями досмотровых процедур.

Поэтому если вы не хотите начать отпуск с изматывающего стояния в жаре или завершить его в очереди под открытым солнцем — стоит заранее распланировать маршрут и выезд.

Уточнения

Кры́мский мост также Ке́рченский мост — транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Имеет общую протяжённость 19 км, является самым длинным из когда-либо построенных Россией мостов и нередко называется самым длинным в Европе.

