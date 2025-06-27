До трёх часов ожидания: когда не стоит ехать через Крымский мост

Жаркое лето, отпуск, солнце и… километровые очереди на выезде из Крыма. Если вы планируете пересечь Крымский мост, стоит знать один важный нюанс: неправильное время выезда может испортить даже самый долгожданный отдых.
Как сообщают argumenti.ru последние несколько дней показали неприятную тенденцию — до шести тысяч автомобилей ежедневно застревают в пробках перед досмотровыми комплексами.
Особенно тяжело приходится тем, кто выбирает дневное или вечернее время для выезда из Крыма: колонны машин растягиваются на сотни метров, а ожидание может достигать трёх часов.
Есть хорошая новость: оптимальное "окно" для беспрепятственного проезда всё же есть. По данным пресс-службы Крымского моста, самое лучшее время для выезда — с полуночи до восьми утра. В это время мост относительно свободен, и вероятность попасть в пробку минимальна.
"Самое благоприятное окно для беспрепятственного прохождения досмотра и выезда на путепровод — это период с 00:00 до 08:00".
После восьми ситуация резко меняется. До самой полуночи автомобилисты рискуют простоять в заторе, теряя драгоценные часы отпуска.
Особенно напряжённо на выезде с территории Крыма — там и наблюдается наибольшее скопление транспорта.
Такой график движения объясняется как туристическим потоком, так и особенностями досмотровых процедур.
Поэтому если вы не хотите начать отпуск с изматывающего стояния в жаре или завершить его в очереди под открытым солнцем — стоит заранее распланировать маршрут и выезд.
Кры́мский мост также Ке́рченский мост — транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Имеет общую протяжённость 19 км, является самым длинным из когда-либо построенных Россией мостов и нередко называется самым длинным в Европе.
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