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Марбелья — не только море, но и лучшие места для покупок

3:09
Туризм

Марбелья — один из самых ярких и желанных курортов Андалусии, расположенный между Малагой и Гибралтаром. Этот город, омываемый Средиземным морем, давно завоевал сердца туристов со всего мира. Роскошь, комфорт, история и невероятные пейзажи — всё это делает Марбелью идеальным направлением для летнего отпуска.

Улица в Пуэрто-Баносе, Марбелья, Испания
Фото: commons.wikimedia by Tommie Hansen, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Улица в Пуэрто-Баносе, Марбелья, Испания

Курорт известен своей зоной под названием La Milla de Oro — "Золотая миля". Это престижный район с фешенебельными виллами, отелями и клубами, излюбленное место отдыха европейских и мировых знаменитостей. Здесь атмосфера сочетает расслабленный средиземноморский стиль и роскошный образ жизни. Прогулка по набережной с видом на яхты, пальмы и дизайнерские бутики задаёт нужный настрой на весь отпуск.

Исторический центр Марбельи — это лабиринт узких улочек, белых домиков и живописных двориков. Обязательно посетите Plaza de los Naranjos, или "Площадь апельсинов" — центральную площадь, заложенную в 1485 году. Она окружена зданиями в стиле кастильского ренессанса и наполнена ароматом апельсиновых деревьев, что придаёт ей особую романтичную атмосферу.

На Plaza de la Iglesia возвышается церковь Нуэстра-Сеньора-де-ла-Энкарнасьон — великолепный образец андалусийского барокко. Внутри — деревянный алтарь, изящные скульптуры и часовни. На той же площади можно увидеть руины арабской крепости, напоминающие о мусульманской истории города. Другие религиозные памятники, такие как мечеть короля Абдельазиза, церковь Святой Марии Коронации и часовня Святого Иоанна Божьего, дополняют культурный облик Марбельи.

Любителям искусства стоит заглянуть в Museo del Grabado Español, где представлены произведения таких гениев, как Пикассо, Миро и Дали. Ещё одна уникальная локация — Музей бонсай, в котором собрана впечатляющая коллекция миниатюрных деревьев, а также элементы японского искусства, создающие атмосферу дзен-садов.

Пляжи Марбельи протянулись на более чем 27 км. Среди них как тихие семейные зоны, так и пляжи с клубами и вечеринками. Особого внимания заслуживает порт Puerto Banús — роскошная гавань с бутиками, ресторанами и видом на белоснежные яхты. Любители покупок обязательно оценят торговый центр La Cañada — более 100 000 м² магазинов, кафе и развлечений всего в пяти минутах от исторического центра города.

Марбелья — это не просто курорт, а настоящий калейдоскоп впечатлений. Здесь каждый найдёт что-то своё: кто-то — покой под апельсиновыми деревьями, кто-то — вдохновение в картинах Дали, а кто-то — волнение на роскошных пляжах с видом на закат. Это город, в который хочется возвращаться снова и снова.

Уточнения

Марбе́лья (исп. Marbella) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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