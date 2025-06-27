Отпуск, который не состоялся: жительница Екатеринбурга отдала более 650 тысяч рублей мошеннице из турагентства

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Екатеринбурге руководительница турагентства обманула клиентку, пообещав тур за 650 тысяч рублей, но вместо организации отдыха присвоила деньги себе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Покупка авиабилетов

Как уточняется, преступление произошло в 2024 году. Женщина, представляясь директором туристической компании, убедила клиентку перевести крупную сумму якобы для бронирования поездки. Однако оплачивать отдых мошенница не собиралась — средства пошли на личные нужды.

В результате пострадавшая осталась без отпуска и без денег, а в отношении руководительницы было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил её к одному году принудительных работ с удержанием 5% от дохода.

Это не единственный эпизод: в суде также рассматривается ещё одно дело, где женщину обвиняют в хищении свыше 8 миллионов рублей у других жителей области и банков — снова под видом туроператора, пишет tagilcity.ru.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

