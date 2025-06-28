Русская глубинка — новые Мальдивы для поколения Z

2:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Молодёжь отказывается от типичного летнего отдыха и всё чаще выбирает деревню. Вместо пляжей Турции и шумных вечеринок на набережных — тишина, бабушкины пирожки, леса и музыка из культового фильма "Брат 2".

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деревня

Видеоролики с фразами "Поехали с нами домой, там хорошо" стремительно набирают популярность в TikTok и Reels, создавая атмосферу уюта, тепла и душевного спокойствия. Всё это — новое проявление патриотизма и ностальгии у поколения Z.

Деревня стала для зумеров не просто местом отдыха, а символом внутреннего равновесия. Уставшие от городского ритма, молодые россияне тянутся к природе и исконной культуре. Прогулки по лесам, вечерние разговоры у костра, купание в речке и застолья на свежем воздухе заменили all inclusive и бассейны. Причём для многих девушек в приоритете теперь не гламур и селфи, а ароматный хлеб из печки, деревянные дома и ощущение жизни "как у бабушки".

Этот тренд подтверждается и в более широком культурном контексте. Ещё недавно зумеры проявляли интерес к древнеславянским традициям, народным костюмам, русским праздникам. Сегодня они активно путешествуют по регионам России, знакомясь с местными обычаями и этнической кухней. Русская культура, до недавнего времени воспринимаемая как фон, стала объектом осознанного внимания и даже моды.

По статистике, многие россияне тоже не стремятся за границу. Только 6,3% выберут зарубежные пляжи, тогда как 26% предпочитают российские курорты, а столько же — дачу или отдых дома. Ещё 7,1% отправятся на природу с палаткой, а 5,6% — в санатории. Это говорит о растущей ценности уединения, комфорта и связи с родной землёй.

Интересно и то, как именно распределяются отпуска. 36,7% опрошенных берут отдых дважды в год на две недели, а почти 20% вовсе не отдыхают официально. Многие используют отпуск, чтобы вырваться на природу, вдохнуть запах соснового леса, послушать тишину — и почувствовать, что "там хорошо".

На фоне этого растущего тренда власти обсуждают и транспортные условия. Планируются меры по ограничению цен на авиабилеты в праздники и обсуждаются правила провоза ручной клади. Всё это подчёркивает смену фокуса: вместо глобализации — локальность, вместо суеты — простота, вместо роскоши — душевность.

Уточнения

Поколе́ние Z (англ. Generation Z) — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов (нижние границы дат рождения 1995—1997, верхние границы 2010—2012).

