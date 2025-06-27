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Новые лидеры среди прибрежных направлений Великобритании — этот уголок Англии стал туристическим хитом года

2:07
Туризм

В маленькой деревушке на юго-западе Англии произошло нечто удивительное: она стремительно поднялась в рейтинге лучших прибрежных мест Великобритании, обогнав даже признанных фаворитов.

Туристический уголок Великобритании
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Туристический уголок Великобритании

Неожиданный лидер

Согласно опросу более 3 800 человек, проведённому изданием Which?, деревня Беер в графстве Девон заняла второе место среди лучших прибрежных направлений Великобритании, поднявшись с 18-го места за год. Этот рыбацкий посёлок на Юрском побережье привлекает своей историей, белыми меловыми скалами и уютной галькой на пляже, где до сих пор стоят рыбацкие лодки.

Первое место в рейтинге удерживает Бамбург в Нортумберленде с общим баллом 84%. Он получил высшие оценки за пляжи, пейзажи и спокойствие.

Что делает Беер особенным

"Беер очарователен, с прекрасными прибрежными пейзажами и богатой историей", — отметил один из участников опроса.

Уникальное сочетание природной красоты и аутентичности делает Беер привлекательным для туристов и местных жителей.

Аутсайдеры рейтинга

На противоположном конце списка оказался Богнор-Реджис с оценкой 36%. Несмотря на наличие пляжей и курортов, город получил низкие оценки за инфраструктуру и атмосферу. Однако запланированное обновление на сумму £8 млн может изменить ситуацию.

Другие заметные места

  • Портмейрион (Уэльс) — известен своей архитектурой в итальянском стиле.
  • Сидмут — викторианский курорт без шумных развлечений, привлекающий своей историей и природой.
  • Робин-Худс-Бей — живописная деревня с богатым наследием.

Вывод

Рейтинг Which? показывает, что в Великобритании есть множество прибрежных мест, сочетающих красоту, историю и аутентичность. Беер — яркий пример того, как небольшая деревня может стать лидером благодаря своему уникальному характеру.

Уточнения

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate "оценивать") — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.

Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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