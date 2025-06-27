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Погружаемся в ледяную воду: 7 мест для дикого плавания в Великобритании

2:05
Туризм

Погрузиться в ледяную воду, окружённую скалами, лесами и туманами, — звучит как вызов? National Geographic составил список из семи лучших мест для дикого плавания в Великобритании, где можно испытать на себе магию природы.

Место для купания
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Место для купания

Сказочные ванны, остров Скай, Шотландия

Прозрачные ледниковые бассейны у подножия гор Черный Куиллин кажутся нереальными. Здесь можно скатиться по природным водным горкам и насладиться видами вереска и диких цветов.

Остров Лланддвин, Англси, Уэльс

Уединённый остров с песчаными пляжами и скалами, откуда открываются виды на национальный парк Сноудония и полуостров Ллин. Идеальное место для тех, кто ищет тишину и красоту.

Дурган, Корнуолл

Маленькая деревушка на юге Корнуолла, где река с изумрудной водой впадает в море, окружённая лесами. Здесь писательница Дафна дю Морье нашла вдохновение для своего романа "Французская бухта".

Блэк-Мосс-Пот, Озёрный край

Глубокая природная ванна, вырезанная в скале, с кристально чистой водой. Популярное место для прыжков в воду и купания среди живописных холмов.

Пруды Хэмпстед-Хит, Лондон

Три пруда в самом сердце Лондона: мужской, женский и смешанный. Место, где можно окунуться в природу, не покидая города.

Приливной бассейн Селлардайк, Шотландия

Исторический бассейн на берегу моря, наполненный морской водой. Идеален для тех, кто хочет поплавать в солёной воде без волн.

Гормир, Северный Йоркшир

Окружённое лесами озеро, сформированное ледником, с тёплой и спокойной водой. Место, окутанное легендами и мифами.

Каждое из этих мест предлагает уникальный опыт дикого плавания, будь то в горах, лесах или даже в центре мегаполиса. Окунитесь в природу и откройте для себя новые горизонты.

Уточнения

National Geographic Channel (Nat Geo, канал National Geographic) — американская телевизионная сеть, транслирующая научно-популярные фильмы, основное содержание которых чаще всего имеет отношение к науке, природе, культуре, истории и открытиям.

Ди́кая приро́да — экологический термин для обозначения природы в естественном состоянии, ненарушенной хозяйственной деятельностью человека; нетронутых человеком участков природы и в значительной степени неконтролируемых им, где поддерживается местное биоразнообразие, экосистемные процессы и имеется малоизменённая человеком неживая природа (скалы, горы, водоёмы и т. д.).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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