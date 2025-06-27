Лак-де-Перш: идеальное место для побега от городской духоты

Когда термометр зашкаливает за 35 °C, а асфальт плавится под ногами, мечтается о прохладе. В таких случаях стоит отправиться в горы, где свежий воздух и прохладные воды помогут пережить жару.
На высоте около 1000 метров над уровнем моря, в окружении густых лесов и скалистых склонов, раскинулся Лак-де-Перш. Этот горный водоём с прозрачной водой и изумрудными оттенками считается одним из самых живописных мест Эльзаса. До него можно добраться только пешком: маршрут начинается от парковки напротив церкви в Римбах-пре-Мазево и занимает чуть более часа. Тропа пролегает в основном через лес, что обеспечивает приятную тень даже в самые жаркие дни.
Лак-де-Перш расположен на территории природного парка Баллон-де-Вогез, что делает его особенно привлекательным для любителей природы и тишины. Здесь можно встретить диких животных, таких как серны, и насладиться уединением вдали от городского шума.
Лак-де-Перш — это идеальное место для тех, кто ищет прохладу и умиротворение в жаркие летние дни. Природа здесь сохраняет свою первозданную красоту, а свежий горный воздух наполняет энергией.
Эльза́с (фр. Alsace МФА:, нем. Elsass МФА:, ранее Elsaß) — европейское территориальное образование и историческая область на востоке современной Франции.
Похо́д — передвижение организованной группы людей с определенной целью и в установленном порядке.
Могут ли волки и лисы дать потомство? Учёные объясняют, почему такой гибрид невозможен, и разбирают редкие случаи скрещивания собак с другими видами.