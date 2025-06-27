Пробка вина, песок под ногами и маршрут, с которого не захочется уходить

2:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сардиния давно манит туристов своими пляжами с бирюзовой водой, которые легко спутать с Таити. Но если заглянуть на восточное побережье, в регион Ольястра, можно открыть для себя нечто куда большее, чем просто красивое море.

Фото: commons.wikimedia.org by Alf van Beem, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Италия, Сардиния

Почему здесь живут дольше

Ольястра — часть знаменитой "Голубой зоны", где люди часто доживают до ста и более лет. Секрет? Питание, активность и природа.

Рацион местных состоит из цельнозернового хлеба, молочных продуктов из козьего и овечьего молока, а также сезонных овощей и бобовых.

Важную роль играет и вино — местный каннонау богат антиоксидантами и давно стал неотъемлемой частью долголетия сардинцев.

По данным Blue Zones, цельнозерновые продукты составляют 47% рациона жителей — больше, чем любые другие ингредиенты.

Природа вне конкуренции

Побережье Баунеи в заливе Орозеи — это идеальное сочетание пляжей, скал и пышных гор.

Здесь вы найдёте гроты, такие как Гротта-дель-Фико, соединённый с морем, и впечатляющую пещеру Су-Мармури, известную своими причудливыми формами и цветами.

Залив Орозеи — альтернатива раскрученному северу острова. Пляжи тут галечные, зато куда более уединённые и дикие.

Например, Кала-Голорице — это не просто пляж, а природный шедевр с высоченной скалой прямо у берега. Добираться сюда можно только пешком или по морю — зато впечатления незабываемые.

Для самых отважных — поход вдоль всего побережья Ольястры (58 км). По пути — водопады, каньоны, природные озёра и панорамы, которые не увидишь с дороги.

Как добраться

На Сардинии три главных аэропорта:

на юге — Кальяри-Эльмас (CAG),

на северо-востоке — Ольбия (OLB),

на северо-западе — Альгеро (AHO).

Также можно приехать на пароме из Италии, Франции или Испании.

Чтобы увидеть всё, лучше взять напрокат авто. А для идеального отдыха выбирайте сентябрь или октябрь — море тёплое, туристов меньше, а природа особенно выразительна.

Уточнения

Сарди́ния (итал. Sardegna, сард. Sardigna,) — остров в Средиземном море, расположенный к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой, является вторым по величине островом Средиземного моря. Входит в состав Италии в качестве области, имеет специальный статус и официально именуется автономной областью.

