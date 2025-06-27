Архитектура, замки и тайны: эта европейская страна дешевле в 3 раза, чем вы ожидали

2:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте: замки на вершинах холмов, средневековые улицы, пляжи с видом на Чёрное море и ароматное вино на шумных террасах. Всё это — не Париж и не Барселона, а доступная и недооценённая Румыния, где дневной бюджет туриста — всего около $40, по данным Trip. com.

Фото: commons.wikimedia.org by Ana Dumitru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Замок Корвинов

С чего начать: Бухарест

Первое знакомство с Румынией начинается с международного аэропорта имени Анри Коанды. До столицы удобнее всего доехать на поезде — он отправляется каждые 40 минут и стоит чуть больше доллара. А до Старого города — всего 25 минут на метро или автобусе.

Бухарест удивляет: тут соседствуют ар-нуво, модернизм и архитектура коммунистической эпохи. Его даже называют "Маленьким Парижем Восточной Европы". Особое внимание заслуживает улица Липскани с её кафе, ресторанами и атмосферой старинных булыжников.

Вкусная Румыния

Современная гастрономия здесь процветает. В винном баре 15A, расположенном в яркой вилле, подают авторские блюда в сопровождении коктейлей и вина. А ресторан Kaiamo, вошедший в список 50Best Discovery, предлагает переосмысленную классику румынской кухни.

Ночь в хостеле обойдётся в $10-15, но можно позволить себе роскошь: например, Corinthia Bucharest — отель в стиле Belle Époque, где номера стоят от $525, что недорого по меркам Лондона или Парижа.

Замки, которые вдохновили "Дракулу"

Поклонникам готики стоит отправиться в Брашов — живописный город в Трансильвании. Здесь вас ждут знаменитый замок Бран (приписываемый Дракуле) и изысканный замок Пелеш — бывшая летняя резиденция румынских королей с потайными ходами и резными залами.

Уникальные храмы и церкви

От Чёрной церкви в Брашове до расписных монастырей Буковины, Румыния впечатляет религиозной архитектурой. Особого внимания заслуживает церковь Деншуш, построенная якобы на месте языческого храма.

От пляжа до "маленькой Вены"

Мечтаете о пляже? Отправляйтесь в Констанцу — здесь и курорты, и историческая архитектура.

А вот для тех, кто ищет культурную столицу, идеально подойдёт Тимишоара — молодой, яркий город с архитектурой, из-за которой его называют "маленькой Веной".

Уточнения

Румы́ния (рум. România,) — государство в Юго-Восточной Европе, частично расположенное в северо-восточной части Балканского полуострова. На юго-востоке омывается водами Чёрного моря. Столица — Бухарест. Государственный язык — румынский.

