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Туристическая ловушка в Европе: признак, по которому вы сразу поймёте — вас хотят обмануть

2:09
Туризм

Одна из главных радостей путешествий по Европе — это, конечно, еда. И неважно, нацелены вы на ужин в мишленовском ресторане или на чашку эспрессо в тихом кафе на узкой улочке — вкусная местная кухня сделает любой маршрут лучше.

Ресторан
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ресторан

Но среди аппетитных витрин и уютных террас легко попасть в банальную ловушку для туристов. Одно простое наблюдение поможет вам распознать такую ловушку до того, как вы сядете за стол: если у входа стоит человек и активно зазывает прохожих, разворачивайтесь. Это почти всегда означает, что ресторан ориентирован не на качество, а на поток случайных клиентов.

Где прячутся кулинарные разочарования

Такие заведения особенно часто встречаются у популярных достопримечательностей — у Колизея, у Эйфелевой башни, в центре Праги. Там вас ждёт не только завышенный чек, но и посредственные блюда.

Пластиковые меню с картинками, переведённые на 10 языков? Это ещё один тревожный сигнал. А если меню не меняется круглый год — шансы на свежие сезонные продукты минимальны.

Как найти действительно хорошее место

Есть пара простых ориентиров:

  • Меню на доске и мелом. Меняется ежедневно — значит, блюда готовят из того, что в сезон.
  • Меню только на одном языке. Это говорит о том, что сюда ходят местные.
  • Небольшой выбор. Лучше три отличных блюда, чем двадцать средненьких.

Совет от бывалых путешественников: "Ищите ресторан с телевизором". Например, в Италии — это может быть уютный бар с трансляцией футбола и любимыми блюдами местных.

Не стесняйтесь спрашивать у местных, где они сами обедают. Вряд ли они отправят вас в туристическую сеть с "лучшими бургерными мира".

Исключения тоже бывают

Если у вас с собой дети, капризные едоки или просто дикое чувство голода — и вы выбрали ресторан с зазывалой у двери — ничего страшного. Главное, понимать, на что идёте: это не про вкус, это про комфорт.

Уточнения

Рестора́н (от лат. restauro "восстановить, крепить") — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные. Блюда, как правило, подаются и съедаются на месте в ресторане, но многие рестораны также предлагают блюда навынос и доставку еды, а некоторые предлагают только вынос и доставку.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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