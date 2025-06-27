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Архитектура из скалы и полёт над ущельем: малоизвестная деревня в Италии открывает двери в другой мир

2:13
Туризм

Когда речь заходит об Италии, все думают о Риме, тосканских винодельнях или морских пейзажах Амальфи. Но в регионе Базиликата, вдали от привычных маршрутов, находится место, которое удивит даже бывалых путешественников. Добро пожаловать в Пьетрапертозу — деревню на высоте 1016 метров, спрятанную среди Луканийских Доломитов.

Италия, Базиликата
Фото: commons.wikimedia.org by JarnaQuais, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Италия, Базиликата

Прогулка по городу, вырезанному из скалы

Название деревни переводится как "пронзённый камень", и оно идеально отражает её архитектуру.

Здесь дома будто вросли в склон, а скала служит им задней стеной. Улицы — это лабиринт лестниц, арок и тоннелей, особенно в районе Арабата, сохранившем следы арабского правления.

История Пьетрапертозы уходит корнями в VIII век до н. э., а её облик меняли готы, византийцы, сарацины, норманны и швабы.

Советуем заглянуть в церковь Мадре-ди-Сан-Джакомо с фресками Джованни Луче, а затем подняться к замку Норманно-Свево на самой вершине. Виды захватывают дух, а руины крепости приглашают на прогулку по сторожевым башням и цистернам.

Как добраться

Ближайший аэропорт — Бари. Оттуда два часа на машине. Общественный транспорт — не лучший выбор: придётся пересесть с автобуса на автобус, а потом взять такси. Лучше арендовать авто.

Где адреналин — в воздухе

Главная "фишка" Пьетрапертозы — "Полёт ангела". Это зиплайн между двумя горными деревнями — Пьетрапертозой и Кастельмеццано.

Полёт на скорости до 110 км/ч проходит над ущельем на высоте почти 1400 метров. Есть два маршрута: Сан-Мартино и Пескьера. Билеты — от $40 до $91, бронируйте заранее.

Или на земле — пешком

Для тех, кто предпочитает землю под ногами, есть маршрут "Путь семи камней": 6,4 мили вдоль скал и леса. По дороге вас сопровождают легенды, рассказанные с помощью мультимедиа. Обязательно удобная обувь: будет круто — во всех смыслах.

Уточнения

Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana,) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Столица — Рим. Государственный язык — итальянский, распадающийся на множество диалектов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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