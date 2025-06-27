Самый секретный пляж Таиланда находится рядом с Бангкоком — но о нём почти никто не знает

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

В стране, где туристов больше, чем местных жителей, найти по-настоящему уединённый уголок кажется невозможной задачей. Но всего в двух часах езды от Бангкока — и вы находитесь в Лаем-Мае-Пхиме, одном из самых недооценённых пляжных курортов Таиланда.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Таиланд

Уединённый пляж, где нет толп

Главное сокровище Лаем-Мае-Пхима — это пляж протяжённостью три мили с ослепительно белым песком, прозрачной водой и тихими соснами вдоль берега.

В отличие от Пхукета или Самуи, здесь почти нет курортов: только расслабляющая атмосфера, массажные салоны у воды и локальные рестораны.

Хотите экзотику? Загляните в местный ирландский паб с Guinness или посмотрите огненное шоу в баре Drift по пятницам.

Как добраться

Вариантов масса: поезд, автобус, такси или Grab (местный Uber). Цена вопроса — от $13 до $70. Таиланд удивительно удобен для путешествий, особенно если вы хотите выбраться за пределы шумного мегаполиса.

Где остановиться

Большинство отелей расположены вдоль дороги, параллельной пляжу. Стоимость — от $30 за ночь, зависит от сезона.

Лучшее время для поездки — ноябрь-февраль. А если не боитесь дождя, приезжайте в низкий сезон — людей меньше, а цены приятнее.

Чем заняться рядом

Прогуляйтесь по мангровому лесу Тунг Пронг Тонг — всего 30 минут от пляжа.

Исследуйте ботанический сад Районга — бесплатно и всего в 10 минутах езды.

Возьмите каяк и отправляйтесь на Ко Хи Пла — остров для снорклинга.

А если захочется шумных вечеринок — до Паттайи рукой подать. Для более спокойного отдыха подойдут пляжи Районга. А Бангкок с его небоскрёбами, рынками и храмами всегда рядом.

Уточнения

Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย,) — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.

