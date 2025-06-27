Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Умывайтесь правильно: почему паста и щетка — ваши тайные враги и как их победить
От макета к небу: Греческий дрон LOTUS возвращает страну в технологическую гонку
Что изменилось: тарифы и маршруты flydubai при возобновлении рейсов в Россию
Что скрывает это малоизвестное растительное масло? Польза для печени и суставов, о которой вы не догадывались
Скидки под запретом? Новые правила для продавцов на Wildberries и Ozon
Маленький носик кошки скрывает больше, чем кажется — любовь, которая может обернуться бедой
Лоток не там — и дом в опасности: как один предмет рушит кошачий мир и ваше спокойствие
Секрет блестящих и сильных волос — в одной простой привычке до душа
Инвестиции испарились: что происходит с рынком жилья в Петербурге

Самый секретный пляж Таиланда находится рядом с Бангкоком — но о нём почти никто не знает

1:56
Туризм

В стране, где туристов больше, чем местных жителей, найти по-настоящему уединённый уголок кажется невозможной задачей. Но всего в двух часах езды от Бангкока — и вы находитесь в Лаем-Мае-Пхиме, одном из самых недооценённых пляжных курортов Таиланда.

Таиланд
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Таиланд

Уединённый пляж, где нет толп

Главное сокровище Лаем-Мае-Пхима — это пляж протяжённостью три мили с ослепительно белым песком, прозрачной водой и тихими соснами вдоль берега.

В отличие от Пхукета или Самуи, здесь почти нет курортов: только расслабляющая атмосфера, массажные салоны у воды и локальные рестораны.

Хотите экзотику? Загляните в местный ирландский паб с Guinness или посмотрите огненное шоу в баре Drift по пятницам.

Как добраться

Вариантов масса: поезд, автобус, такси или Grab (местный Uber). Цена вопроса — от $13 до $70. Таиланд удивительно удобен для путешествий, особенно если вы хотите выбраться за пределы шумного мегаполиса.

Где остановиться

Большинство отелей расположены вдоль дороги, параллельной пляжу. Стоимость — от $30 за ночь, зависит от сезона.

Лучшее время для поездки — ноябрь-февраль. А если не боитесь дождя, приезжайте в низкий сезон — людей меньше, а цены приятнее.

Чем заняться рядом

  • Прогуляйтесь по мангровому лесу Тунг Пронг Тонг — всего 30 минут от пляжа.
  • Исследуйте ботанический сад Районга — бесплатно и всего в 10 минутах езды.
  • Возьмите каяк и отправляйтесь на Ко Хи Пла — остров для снорклинга.

А если захочется шумных вечеринок — до Паттайи рукой подать. Для более спокойного отдыха подойдут пляжи Районга. А Бангкок с его небоскрёбами, рынками и храмами всегда рядом.

Уточнения

Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย,) — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Домашние животные
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну Аудио 
В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Экономика и бизнес
В Германии поражены: ставка России на золото сработала Аудио 
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Домашние животные
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека Аудио 
Популярное
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть

Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.

Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Сводка с фронта: Украина лишилась Шевченковского литиевого меторождения Любовь Степушова Безэкипажные катера против больших мечей: кто выйдет победителем Виктор Пахомов Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Лето без стеснения: убираем трещины на пятках с помощью этих простых домашних трюков
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
История трещит по швам: в Греции нашли постройку, которая старше пирамид Египта
Последние материалы
Мотор не тянет, салон скрипит: какие авто 2025 года разочаровали с первых дней
Кабель, который притягивает беду: как молния проникает в дом
Прогулка, после которой собака не может ходить: ошибка, которую совершают почти все владельцы
Люди погубят океан, чтобы остановить глобальное потепление, — учёные
Кредитные карты: 34% россиян используют их без переплат, 7% предпочитают не платить
Сочная идиллия: как летний фрукт превращает тушеную баранину в шедевр — рецепт, который стоит попробовать
Японская ходьба — это хит: вот почему ее стоит попробовать
Самый секретный пляж Таиланда находится рядом с Бангкоком — но о нём почти никто не знает
Мешки под глазами и морщины — секретные знаки плохого сна, которые вы игнорируете
Новые банковские продукты: социальные вклады станут доступны с 1 июля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.