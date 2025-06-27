Самый секретный пляж Таиланда находится рядом с Бангкоком — но о нём почти никто не знает

В стране, где туристов больше, чем местных жителей, найти по-настоящему уединённый уголок кажется невозможной задачей. Но всего в двух часах езды от Бангкока — и вы находитесь в Лаем-Мае-Пхиме, одном из самых недооценённых пляжных курортов Таиланда.
Главное сокровище Лаем-Мае-Пхима — это пляж протяжённостью три мили с ослепительно белым песком, прозрачной водой и тихими соснами вдоль берега.
В отличие от Пхукета или Самуи, здесь почти нет курортов: только расслабляющая атмосфера, массажные салоны у воды и локальные рестораны.
Хотите экзотику? Загляните в местный ирландский паб с Guinness или посмотрите огненное шоу в баре Drift по пятницам.
Вариантов масса: поезд, автобус, такси или Grab (местный Uber). Цена вопроса — от $13 до $70. Таиланд удивительно удобен для путешествий, особенно если вы хотите выбраться за пределы шумного мегаполиса.
Большинство отелей расположены вдоль дороги, параллельной пляжу. Стоимость — от $30 за ночь, зависит от сезона.
Лучшее время для поездки — ноябрь-февраль. А если не боитесь дождя, приезжайте в низкий сезон — людей меньше, а цены приятнее.
А если захочется шумных вечеринок — до Паттайи рукой подать. Для более спокойного отдыха подойдут пляжи Районга. А Бангкок с его небоскрёбами, рынками и храмами всегда рядом.
Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย,) — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.
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