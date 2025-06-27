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Путешествие в мир флоры: топ-5 ботанических садов США, которые заставят вас забыть о времени

1:45
Туризм

США богаты ботаническими садами, где собраны растения со всего мира.

Ботанический сад
Фото: commons.wikimedia.org by FriendsofMBG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ботанический сад

Вот пятерка самых красивых из них:

1. Ботанический сад США, Вашингтон, D. C.
Старейший общественный сад страны, основан в 1850 году. Здесь 44 000 растений, включая редкую цветущую аморфофаллус, орхидеи и лекарственные травы. Здесь также можно найти фонтан Бартольди, теплица 1933 года и национальный сад с местной флорой.

2. Сад Мари Селби, Сарасота, Флорида
Сад на берегу залива с тропическими оранжереями, садом бабочек, мангровыми тропами и домом-музеем в испанском стиле. Основан на наследстве садовода Мари Селби.

3. Сад Лонгвуд, Пенсильвания
Бывшая ферма, ставшая ботаническим садом на 445 га. Известен весенним цветением и фестивалем орхидей, где представлено около 5 000 видов.

4. Ботанический сад Атланты, Джорджия
30 акров в центре города с детской зоной, арт-скульптурами, экотропами и подвесным мостом в лесу. Особенно популярен проект "Алиса в стране чудес".

5. Сад в Сент-Луисе, Миссури
Главная достопримечательность — теплица-дом Climatron с тропическим лесом. Здесь также находится один из крупнейших японских садов в США и коллекция растений XVIII века.

Эти сады не только красивы, но и несут важную культурную и научную миссию, передает dailypassport.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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Путешествие в мир флоры: топ-5 ботанических садов США, которые заставят вас забыть о времени
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