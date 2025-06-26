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Образец национального туризма: Ким Чен Ын открыл чудо-курорт в КНДР

0:36
Туризм

Курорт мирового уровня открылся в Северной Корее.

Ким Чен Ын
Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ким Чен Ын

Новый комплекс включает сотни объектов — отели и гостиницы на 20 тыс. человек, аквапарк, спортивные площадки, культурные центры, торговые и развлекательные сооружения. Курорт "образец национального туризма КНДР" начнет принимать туристов с 1 июля.

Его строили под личным контролем Ким Чен Ына.

Этот курорт по задумке должен стать образцом национального туризма и первым шагом к развитию туризма в Северной Корее, сообщает ЦТАК.

Уточнения

Ким Чен Ын (кор. 김정은?, 金正恩?, по Концевичу — Ким Джонъы́н, род. 8 января 1982, Пхеньян, КНДР) — северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР (с 2016 года, переизбран в апреле 2019 года;

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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