Курорт мирового уровня открылся в Северной Корее.
Новый комплекс включает сотни объектов — отели и гостиницы на 20 тыс. человек, аквапарк, спортивные площадки, культурные центры, торговые и развлекательные сооружения. Курорт "образец национального туризма КНДР" начнет принимать туристов с 1 июля.
Его строили под личным контролем Ким Чен Ына.
Этот курорт по задумке должен стать образцом национального туризма и первым шагом к развитию туризма в Северной Корее, сообщает ЦТАК.
Ким Чен Ын (кор. 김정은?, 金正恩?, по Концевичу — Ким Джонъы́н, род. 8 января 1982, Пхеньян, КНДР) — северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР (с 2016 года, переизбран в апреле 2019 года;
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