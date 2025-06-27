Меньше шика, чем в Милане, больше изысканности, чем в Турине: этот итальянский город воплощает в себе необузданное очарование подлинной Италии

3:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В самом сердце северной Италии, между индустриальным Миланом и аристократическим Турином, скрывается Болонья — город, не стремящийся к показной красоте, но обладающий неповторимым шармом. Прозванная красной за свои терракотовые крыши и левые политические взгляды, она предлагает путешественникам аутентичный опыт, далёкий от туристических клише.

Фото: commons.wikimedia.org by Vanni Lazzari, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Болонья

Прогуливаясь по историческому центру, невольно погружаешься в двухтысячелетнюю историю. Главная особенность Болоньи — это её 40 километров портиков, крытых галерей, защищающих от непогоды и создающих уникальную атмосферу, где жизнь течёт неспешно, как и столетия назад. Эти архитектурные шедевры, претендующие на статус Всемирного наследия ЮНЕСКО, являются визитной карточкой города.

В самом центре возвышаются две знаменитые башни — Азинелли и Гаризенда, построенные ещё в XII веке. Азинелли, высотой 97 метров, предлагает смельчакам, преодолевшим 498 ступеней, захватывающую панораму города. Эти наклонные башни — напоминание о временах, когда знатные семьи соревновались в могуществе, возводя всё более высокие сооружения.

Сердцем Болоньи является Пьяцца Маджоре, окружённая величественными дворцами средневековья и эпохи Возрождения. Здесь же находится базилика Сан-Петронио, впечатляющая своим незаконченным фасадом и огромными размерами. Неподалёку, в Квадрилатеро, бывшем районе гильдий, сегодня раскинулся оживлённый рынок, наполненный ароматами местных деликатесов.

Болонья — это ещё и гастрономическая столица Италии, хотя и не столь известная, как другие. Именно здесь можно попробовать настоящие тальятелле аль рагу, приготовленные по традиционному рецепту, а не упрощённую версию "спагетти болоньезе". Тортеллини эн бродо, маленькие пельмени в ароматном бульоне, — ещё одно блюдо, демонстрирующее изысканность местной кухни.

Секрет болонской гастрономии кроется в превосходных местных продуктах и страсти местных производителей. Пармиджано Реджано, бальзамический уксус из Модены и пармская ветчина — всё это родом из окрестностей Болоньи. Эти продукты с защищённым географическим указанием являются основой кухни, которая ценит качество ингредиентов превыше всего.

Попробовать настоящую болонскую кухню можно в традиционных остериях, на крытом рынке Mercato delle Erbe, в тематическом парке FICO Eataly World или в кулинарной школе La Vecchia Scuola Bolognese.

Но Болонья — это не только история и гастрономия. Здесь находится старейший университет в западном мире, основанный в 1088 году. Болонский университет привлекает тысячи студентов со всего мира, которые привносят в город молодость и энергию. Университетский район с его книжными магазинами, кафе и плакатами на стенах — это центр интеллектуальной жизни города.

Студенческое сообщество оказывает огромное влияние на болонскую культуру. Здесь кипят политические дебаты, проходят альтернативные культурные мероприятия и бурлит ночная жизнь. Болонья — это город, где историческое наследие гармонично сочетается с современной молодёжной культурой.

Эта двойственность особенно заметна во время многочисленных фестивалей, таких как кинофестиваль Ritrovato и Фестиваль роботов, демонстрирующих инновации и творчество. Болонья — это город, который постоянно развивается, сохраняя при этом свою уникальную идентичность.

Уточнения

Боло́нья (итал. Bologna МФА: , местн. Bulåggna [buˈlʌɲːa], лат. Bononia, Bolonia, Felsina) — город на севере Италии.

