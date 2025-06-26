Две бутылки, один потоп: как пассажиров Ryanair накрыл алкогольный ливень

Во время жесткой посадки рейса Ryanair в салоне внезапно пошел алкогольный "ливень" — две бутылки разбились на багажной полке.
"Посадка была такой жесткой, что пробило две бутылки — всё вылилось на нас, но хоть кресла чистые", — шутит автор видео.
Пассажиры и стюарды смеялись над ситуацией.
В комментариях пишут: "Я бы рот открыл и ждал", "Это же алкогольный фонтан, а ты убегаешь?!"
На кадрах из видео в соцсетях женщина в худи, с головы до ног облита прозрачной жидкостью, которая льется с верхней полки. Пострадал и сосед рядом.
Некоторые обвинили владельца бутылок в неправильной упаковке.
"Вот почему просят ставить жидкости под сиденье", — заметил один из пассажиров.
К счастью, всё обошлось веселой историей — без последствий, кроме мокрой одежды и запаха спиртного, передает nypost.
Рейс (нидерл. Reis или нем. Reise — путешествие) — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.
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