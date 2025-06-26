Две бутылки, один потоп: как пассажиров Ryanair накрыл алкогольный ливень

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Во время жесткой посадки рейса Ryanair в салоне внезапно пошел алкогольный "ливень" — две бутылки разбились на багажной полке.

Фото: chadgpt is licensed under Free More info в салоне самолета

"Посадка была такой жесткой, что пробило две бутылки — всё вылилось на нас, но хоть кресла чистые", — шутит автор видео.

Пассажиры и стюарды смеялись над ситуацией.

В комментариях пишут: "Я бы рот открыл и ждал", "Это же алкогольный фонтан, а ты убегаешь?!"

На кадрах из видео в соцсетях женщина в худи, с головы до ног облита прозрачной жидкостью, которая льется с верхней полки. Пострадал и сосед рядом.

Некоторые обвинили владельца бутылок в неправильной упаковке.

"Вот почему просят ставить жидкости под сиденье", — заметил один из пассажиров.

К счастью, всё обошлось веселой историей — без последствий, кроме мокрой одежды и запаха спиртного, передает nypost.

Уточнения

Рейс (нидерл. Reis или нем. Reise — путешествие) — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.



