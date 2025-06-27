Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Премии на пенсию: почему россияне готовы делиться своими бонусами
Меньше шика, чем в Милане, больше изысканности, чем в Турине: этот итальянский город воплощает в себе необузданное очарование подлинной Италии
Забудьте про универсальные удобрения — смородина просит совсем другого
Чатуранга Дандасана: отжимание в йоге, укрепляющее тело от запястий до корпуса
Необычное поведение вашей собаки объясняется проще, чем вы думаете — или нет
Бомбы замедленного действия на колесах: Израиль выводит все электромобили из своих портов
Руку помощи не протянет: Трамп дал понять Зеленскому, что помощь США закончилась
Мышцы стареют молча: одно движение, которое продлевает молодость
Сенсоры вместо рычагов: новое управление вызывает споры

Затерянный мир Кастоса: это самый маленький обитаемый остров в Ионическом море — здесь живёт всего 30 человек

1:37
Туризм

Затерянный в лазурных водах Ионического моря, совсем рядом с греческим побережьем, лежит очаровательный островок, имя которому — Кастос. Он самый маленький из обитаемых Ионических островов, всего в нескольких морских милях от Митикаса, откуда ежедневно отправляются лодки, связывающие его с материком, и здесь постоянно живёт всего 30 человек.

Остров Кастос
Фото: commons.wikimedia.org by Alf van Beem, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Остров Кастос

Это крошечный мир, обладающий неповторимым шармом, который пленяет каждого, кто сюда попадает. Символом острова, его визитной карточкой, служит старинная каменная ветряная мельница, гордо возвышающаяся на левой стороне гавани. Она единственная в регионе Лефкады и словно приветствует все прибывающие суда, лениво вращая своими лопастями.

Единственное поселение на острове, носящее то же имя — Кастос, бережно хранит традиционную архитектуру. Здесь нет ничего лишнего: пара уютных кафе-баров, небольшой магазинчик, две таверны и, конечно, безмятежность, которую дарят кристально чистые воды, омывающие берега. Это идеальное место, чтобы забыть о суете и сбежать от повседневности.

Днём вокруг Кастоса снуют лодки, исследуя его живописную береговую линию. Одной из главных достопримечательностей является пещера Фокотрипа, скрывающая внутри небольшой песчаный пляж, а с наступлением ночи на острове воцаряются тишина и покой, усиленные отсутствием автомобилей. Кастос — это поистине уникальное место, где время словно замедляет свой ход.

Уточнения

Касто́с (греч. Καστός) — греческий остров в Ионическом море. Административно относится к общине Лефкас в периферийной единице Лефкас в периферии Ионические острова.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Домашние животные
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну Аудио 
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах
Домашние животные
То, что нашли в желудке марлина, перевернуло представления об океане и его законах Аудио 
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Наука и техника
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду Аудио 
Популярное
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно

Могут ли волки и лисы дать потомство? Учёные объясняют, почему такой гибрид невозможен, и разбирают редкие случаи скрещивания собак с другими видами.

Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Гибрид, которого не должно было быть: медведь нового времени вышел из тени
Сильный, выносливый, умный — но бесполезный: почему лось так и не стал транспортом для человека
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Эти огурцы просят все, кто пробует: закатка, которая стала семейной легендой
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Мелочи в поведении, которые говорят о высоком уровне водительского мастерства
Последние материалы
Мышцы стареют молча: одно движение, которое продлевает молодость
Сенсоры вместо рычагов: новое управление вызывает споры
Цветов много, а перцев нет: как один бутон обнуляет весь урожай
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Пахнет из раковины? Этот домашний способ нейтрализует запах за пару секунд
История любви с препятствиями: почему Кэти Перри и Орландо Блум не поженились
Как приседать: полное руководство по идеальной технике выполнения
Не претендую на её славу: ведущая Натальной карты сделала громкое заявление о Заворотнюк
Танкер, который покоряет лёд: как Россия готовится к новому этапу экспорта СПГ
5 продуктов, которые стабилизируют уровень сахара без лекарств: натуральная сила вашего организма
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.