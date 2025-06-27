Затерянный мир Кастоса: это самый маленький обитаемый остров в Ионическом море — здесь живёт всего 30 человек

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Затерянный в лазурных водах Ионического моря, совсем рядом с греческим побережьем, лежит очаровательный островок, имя которому — Кастос. Он самый маленький из обитаемых Ионических островов, всего в нескольких морских милях от Митикаса, откуда ежедневно отправляются лодки, связывающие его с материком, и здесь постоянно живёт всего 30 человек.

Фото: commons.wikimedia.org by Alf van Beem, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Остров Кастос

Это крошечный мир, обладающий неповторимым шармом, который пленяет каждого, кто сюда попадает. Символом острова, его визитной карточкой, служит старинная каменная ветряная мельница, гордо возвышающаяся на левой стороне гавани. Она единственная в регионе Лефкады и словно приветствует все прибывающие суда, лениво вращая своими лопастями.

Единственное поселение на острове, носящее то же имя — Кастос, бережно хранит традиционную архитектуру. Здесь нет ничего лишнего: пара уютных кафе-баров, небольшой магазинчик, две таверны и, конечно, безмятежность, которую дарят кристально чистые воды, омывающие берега. Это идеальное место, чтобы забыть о суете и сбежать от повседневности.

Днём вокруг Кастоса снуют лодки, исследуя его живописную береговую линию. Одной из главных достопримечательностей является пещера Фокотрипа, скрывающая внутри небольшой песчаный пляж, а с наступлением ночи на острове воцаряются тишина и покой, усиленные отсутствием автомобилей. Кастос — это поистине уникальное место, где время словно замедляет свой ход.

Уточнения

Касто́с (греч. Καστός) — греческий остров в Ионическом море. Административно относится к общине Лефкас в периферийной единице Лефкас в периферии Ионические острова.

