Топ уединённых пляжей США: куда местные советуют отправиться за спокойствием

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Канадский блог Frugal Flyer составил рейтинг "95 лучших уединенных пляжей Америки" на основе опроса более 3 000 местных жителей.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женщина в шляпе и купальнике загорает на пляже

В список вошли три уединенных пляжа из штата Вашингтон:

40. Hole-in-the-Wall, Олимпик, Вашингтон

Морская арка в полутора милях от пляжа Риалто. Отличное место для наблюдения за приливными бассейнами. До арки — пеший маршрут туда-обратно длиной 5,5 км. Важно быть осторожным: возможны падающие камни.

65. Second Beach, Олимпик, Вашингтон

Пляж у Ла-Пуш с морскими скалами, морскими ежами и звёздами. Здесь можно наблюдать за орлами, тюленями и китами во время миграции весной и осенью.

93. Sand Point, Олимпик, Вашингтон

Уединенный пляж с возможностью кемпинга. Пеший маршрут туда-обратно — около 10 км. Подходит для пеших прогулок и наблюдения за дикой природой, передает yahoo. com.

Топ-10 секретных пляжей США по версии Frugal Flyer:

1. Awahua Beach, Гавайи

2. Pa'ako Cove, Гавайи

3. Gray's Beach, Гавайи

4. Secret Beach, Орегон

5. Shell Key Preserve, Флорида

6. Kaihalulu (Red Sand Beach), Гавайи

7. Wildcat Beach, Калифорния

8. Carmel Meadows Beach, Калифорния

9. Gray Whale Cove Beach, Калифорния

10. Crystal Lake, Вермонт

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра. Пляж образуется в результате аккумуляции наносов.



