Летнее вдохновение: пять укромных мест для купания в Лигурии, о которых вы не догадывались

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

Оставив позади самые большие, известные и популярные пляжи и отправившись в Лигурию, вы найдёте тысячу возможностей для удивительного купания. Лигурия — это сокровищница укромных мест, где каждый найдёт свой райский уголок. Представьте себе: бирюзовая вода, скалы, нависающие над морем, и секретные бухты, известные лишь избранным. Каждое купание — это новое приключение, достойное фотографии и навсегда остающееся в памяти.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Pellicano, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Остров Бергеджи

В Зоальи вас ждут скалистые берега с лестницами, ведущими прямо в море. Это не место для ленивого загара, а скорее для тех, кто ищет приключений в окружении морских обитателей, а в Сан-Микеле-ди-Пагана, спрятанный под церковью, притаился уединённый пляж, известный лишь местным жителям.

До скрытых скал и бухт Чинкве-Терре можно добраться только на лодке. Насладитесь захватывающими видами, природными бассейнами, пещерами и даже водопадами, исследуя побережье от Риомаджоре до Монтероссо.

У берегов Савоны, словно драгоценный камень, возвышается остров Бергеджи — дикий и охраняемый рай с богатой историей, тайнами и нетронутой природой.

Побережье Диано — это калейдоскоп заливов, скал и песчаных пляжей, постоянно меняющийся под воздействием штормов, а дамбы, пирсы и естественные скалы защищают берег, создавая уникальный и живой ландшафт.

Уточнения

Лигу́рия (итал. Liguria, лиг. Ligûria) — административная область Италии на северном побережье Лигурийского моря.

