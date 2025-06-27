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Загадочная Магулиана: почему эта высокогорная деревня стала настоящей сокровищницей Греции?

2:47
Туризм

Затерянная в сердце Аркадии, на склоне горы, напротив величественного Майнало, притаилась Магулиана. Эта высокогорная деревня, расположенная на высоте 1365 метров, словно амфитеатром спускается по холму, очаровывая каждого, кто сюда попадает.

Деревня Магулиана
Фото: commons.wikimedia.org by FilipposTrains, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деревня Магулиана

В 59 километрах от Триполи, к западу от Витины, Магулиана утопает в густых еловых лесах. Здесь время словно остановилось, оставив нетронутой красоту природы, чистый воздух и умиротворяющие пейзажи.

Каменные дома, построенные в традиционном гортинском стиле, гармонично вписываются в окружающий ландшафт. Два старинных каменных моста, живописная площадь с вековым платаном, уютные кафе и таверны с традиционной кухней создают неповторимую атмосферу.

Магулиана славится своими старинными церквями. Жемчужиной является церковь Успения Пресвятой Богородицы XVII века, расположенная в самом центре деревни. Внутри неё находится великолепный резной деревянный иконостас, признанный одним из самых красивых в Европе. Созданный эпирским мастером Христодулом, он украшен рельефными сценами из Ветхого и Нового Заветов и искусно выполненными позолоченными иконами. Не менее интересны церкви Святого Димитрия и Иоанна Пророка, построенные в XVIII веке.

История Магулианы уходит корнями во времена османского владычества. Она занимает важное место в мемуарах Колокотрониса и стала последней деревней, разрушенной войсками Ибрагима в 1825 году.

Недалеко от Магулианы находятся руины Гирокастро, древнего аркадского города, исчезнувшего много веков назад. На высоте 1450 метров возвышается замок Гирокастро, также известный как "Гортинский динари", самый высокий замок на Пелопоннесе. Построенный во времена франкской оккупации, он занимал стратегически выгодное положение, обеспечивая надёжную защиту. В окрестностях замка сохранились пещеры, служившие убежищами, некоторые из которых имели цистерны для сбора дождевой воды и подземные выходы.

Магулиана — идеальная отправная точка для исследования окрестностей. Отсюда легко добраться до горнолыжного центра Майнало, отправиться на рафтинг по ущельям Лусиос или Ладонас.

Близлежащие деревни Валтесинико, Димицана, Стемница, монастыри Продромос и Философов, Лагкадия, Витина, Лимовиси и Каритайна также достойны посещения.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км².

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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