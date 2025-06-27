Жара, море и виза на 15 лет: где отдых превращается в образ жизни

Когда отпуск длиною в жизнь только начинается, всё чаще взгляд пенсионеров падает не на Средиземноморье и даже не на лайнеры, а на… Малайзию. Это юго-восточное островное государство — неожиданный фаворит среди направлений для выхода на пенсию. Солнечный климат, тёплое море, английский язык, доступные цены и шикарная кухня — не мечта ли?
Согласно данным сайта We Buy Any Home, Малайзия заняла второе место в рейтинге лучших стран для выхода на пенсию в 2024 году, уступив лишь Финляндии. Причины понятны:
Климат — тропический: здесь только два сезона — жаркий и дождливый. Средняя температура — от +29 до +35°C, а влажность может быть очень высокой.
Особенно душно в сентябре и октябре. Одежду лучше выбирать лёгкую, но сдержанную — большинство населения мусульмане.
Если вы не переносите жару или тяжело адаптируетесь к другим культурам — стоит подумать.
Но те, кто влюблён в азиатскую кухню, уважает традиции и хочет тратить меньше — остаются довольны.
Малайзия предлагает высокое качество жизни за доступные деньги.
Мала́йзия (малайск. Malaysia) — государство в Юго-Восточной Азии, Подразделяется на 13 штатов и 3 федеральные территории. Конституционная столица — Куала-Лумпур, административная столица — Путраджая. Государственный язык — малайский.
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