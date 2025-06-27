Жара, море и виза на 15 лет: где отдых превращается в образ жизни

2:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда отпуск длиною в жизнь только начинается, всё чаще взгляд пенсионеров падает не на Средиземноморье и даже не на лайнеры, а на… Малайзию. Это юго-восточное островное государство — неожиданный фаворит среди направлений для выхода на пенсию. Солнечный климат, тёплое море, английский язык, доступные цены и шикарная кухня — не мечта ли?

Фото: flickr.com by Марк Фишер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лодка у пляжа Малайзия

Почему Малайзия в топе?

Согласно данным сайта We Buy Any Home, Малайзия заняла второе место в рейтинге лучших стран для выхода на пенсию в 2024 году, уступив лишь Финляндии. Причины понятны:

Доступная медицинская система мирового уровня

Невысокая стоимость жизни: например, аренда квартиры в Пенанге обойдётся в среднем в $590 в месяц

Лёгкость получения визы MM2H, включая опции на 5, 15 лет и даже "платиновый" уровень с правом на работу

Английский язык в ходу — по данным Cudy Technologies, более 70% населения владеют им на хорошем уровне

Где лучше жить?

Куала-Лумпур — динамичная столица с футуристическими небоскрёбами, рынками, храмами и утренними роти-канай за копейки. Стоимость жизни здесь — около $1121 в месяц.

Пенанг — популярный у экспатов остров с архитектурой ЮНЕСКО в Джорджтауне и насыщенной кухней.

Лангкави — уютный остров для тех, кто мечтает о рисовых полях, пальмах и спокойствии.

Что стоит учитывать?

Климат — тропический: здесь только два сезона — жаркий и дождливый. Средняя температура — от +29 до +35°C, а влажность может быть очень высокой.

Особенно душно в сентябре и октябре. Одежду лучше выбирать лёгкую, но сдержанную — большинство населения мусульмане.

А как насчёт минусов?

Если вы не переносите жару или тяжело адаптируетесь к другим культурам — стоит подумать.

Но те, кто влюблён в азиатскую кухню, уважает традиции и хочет тратить меньше — остаются довольны.

Малайзия предлагает высокое качество жизни за доступные деньги.

Уточнения

Мала́йзия (малайск. Malaysia) — государство в Юго-Восточной Азии, Подразделяется на 13 штатов и 3 федеральные территории. Конституционная столица — Куала-Лумпур, административная столица — Путраджая. Государственный язык — малайский.

