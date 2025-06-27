Тепло римских бань и прохлада белого вина: куда сбежать от будней в Германии

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Среди зелёных холмов Шварцвальда, всего в 15 минутах от границы с Францией, уютно раскинулся Баден-Баден — город, где отдых превращается в искусство. Когда-то римляне построили здесь бани для солдат, возвращающихся с поля боя, а теперь этот курорт признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Всё благодаря уникальной архитектуре, термальным источникам и атмосфере, в которой легко раствориться.

Фото: Wikimedia Commons by Wi1234 is licensed under Public domain термальный источник Баден-Баден

Термальный рай: Friedrichsbad и Caracalla

Город славится своими источниками — высокоминерализованная вода помогает телу восстановиться за 25 минут.

Исторический спа-комплекс Friedrichsbad, открытый в 1877 году, — воплощение неоклассической эстетики с куполом высотой 17,5 метров и римско-ирландскими банями. Традиционно здесь купаются обнажёнными, но по средам и субботам действуют дни в купальниках.

Современный спа-центр Caracalla, открытый в 1985 году, предлагает целых 900 квадратных метров термальной зоны. Подводные кресла с пузырьками, душевые водопады, сауна и паровые гроты создают идеальные условия для перезагрузки.

Казино и вино: роскошь вне спа

Если хочется добавить немного гламура, отправляйтесь в казино Баден-Бадена — это не просто место для игры, а настоящий дворец с красным бархатом, позолотой и люстрами. Здесь можно окунуться в атмосферу Прекрасной эпохи и почувствовать себя в фильме о Бонде.

А всего в 10 минутах от города находится винодельческий регион Ребланд, где можно попробовать великолепный рислинг. Уютные винодельни, виноградники под солнцем и бокал белого игристого — идеальное завершение дня.

Добраться легко, расслабиться — ещё легче

Доехать до Баден-Бадена просто: у города есть собственный аэропорт, а рядом — Франкфурт, Мюнхен и Париж.

Стоимость проживания в бутик-отелях может достигать $1000 за ночь, но вход в спа остаётся доступным, что делает город идеальным для однодневной роскоши.

Уточнения

Ба́ден-Ба́ден (нем. Baden-Baden, алем. нем. Bade-Bade) — город-курорт в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. Баден-Баден известен своими горячими источниками, которые использовались ещё древними римлянами. В городе сохранились развалины римских бань.

