Летний отпуск под угрозой: ваш рейс может не взлететь, даже если всё идеально — вот причина

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мечта о летнем отдыхе с пляжем и холодным коктейлем может в одночасье разбиться об один метеорологический феномен — тепловой купол. Это явление уже успело испортить планы многим путешественникам и, судя по всему, будет появляться всё чаще.

Фото: Emirates tails by Alex Polezhaev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ аэропорт

Что такое "тепловой купол"?

Это не метафора. Так называют область повышенного атмосферного давления, которая словно накрывает регион "крышкой" и удерживает горячий воздух у поверхности земли.

Из-за этого температура растёт, облака не формируются, а жара становится буквально невыносимой.

Такой купол может держаться над районом днями или даже неделями, провоцируя рекорды температур и экстремальные погодные явления.

Самолёты и жара: где связь?

Мало кто задумывается, но перегретый воздух — серьёзная проблема для авиации:

Разреженный воздух создаёт меньше подъёмной силы. Самолётам, особенно крупным, становится сложнее взлететь.

Пропеллеры и двигатели работают менее эффективно.

Повышается риск турбулентности, особенно в дневные часы.

На практике это означает задержки, переносы, а иногда и отмену рейсов, даже если на небе ни облачка.

Когда летать безопаснее?

Опытные путешественники всё чаще отдают предпочтение утренним или вечерним рейсам, когда температура ниже.

Если вы планируете отпуск в сезон жары — будьте гибки. Даже самая безопасная авиакомпания не сможет взлететь без нужных условий.

Уточнения

Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis - "птица") — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов, необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов.



Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом. В степной, а также полупустынной зоне России ежегодно бывает сильная жара с температурой более +30 °C, в некоторые годы она превышает +40 °C.

