Летний отпуск под угрозой: ваш рейс может не взлететь, даже если всё идеально — вот причина

Мечта о летнем отдыхе с пляжем и холодным коктейлем может в одночасье разбиться об один метеорологический феномен — тепловой купол. Это явление уже успело испортить планы многим путешественникам и, судя по всему, будет появляться всё чаще.
Это не метафора. Так называют область повышенного атмосферного давления, которая словно накрывает регион "крышкой" и удерживает горячий воздух у поверхности земли.
Из-за этого температура растёт, облака не формируются, а жара становится буквально невыносимой.
Такой купол может держаться над районом днями или даже неделями, провоцируя рекорды температур и экстремальные погодные явления.
Мало кто задумывается, но перегретый воздух — серьёзная проблема для авиации:
На практике это означает задержки, переносы, а иногда и отмену рейсов, даже если на небе ни облачка.
Опытные путешественники всё чаще отдают предпочтение утренним или вечерним рейсам, когда температура ниже.
Если вы планируете отпуск в сезон жары — будьте гибки. Даже самая безопасная авиакомпания не сможет взлететь без нужных условий.
Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis - "птица") — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов, необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов.
Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом. В степной, а также полупустынной зоне России ежегодно бывает сильная жара с температурой более +30 °C, в некоторые годы она превышает +40 °C.
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