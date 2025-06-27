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Редкость в каждой клетке: учёные нашли редкую группу крови, которой никто больше не обладает

2:23
Туризм

Научный мир в удивлении: у 68-летней жительницы французской Гваделупы обнаружили совершенно новую группу крови, не встречавшуюся ранее ни у одного человека. Группу назвали "Гвада-отрицательная", отсылая к местному названию её родных островов. Открытие было представлено на конгрессе Международного общества переливания крови, завершившемся в июне в Милане.

Пробирки с кровью для исследования
Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0
Пробирки с кровью для исследования

Загадка, тянувшаяся 8 лет

С этой женщиной специалисты впервые столкнулись ещё в 2011 году — тогда она жила в Париже и проходила плановое обследование перед операцией. Анализы не смогли точно определить её группу крови или подобрать совместимую донорскую.

Исследование застопорилось на долгие годы, пока в 2019 году не был применён высокопроизводительный генетический анализ, позволивший секвенировать весь геном пациентки.

Спустя два года учёные выяснили, что причиной уникальности стала редчайшая мутация в гене PIGZ, которая влияет на способ прикрепления белков к поверхности эритроцитов.

"Она — единственный человек в мире, совместимый сама с собой", — сообщил биолог Тьерри Пейрар из французского центра крови EFS.

Почему это важно

Группы крови — это далеко не только ABO и резус-фактор. Существуют десятки менее известных систем, и на 2024 год Международное общество переливания крови (ISBT) признало 45 основных систем. Теперь с открытием "Гвада-отрицательной" — уже 48.

Такие системы основаны на антигенах — белках и сахарах на поверхности эритроцитов. Они играют ключевую роль в переливаниях, ведь организм отторгает те антигены, которые не узнаёт. Ошибка может стоить жизни.

Что дальше?

Открытие новой группы крови — не только редкий случай, но и шаг к улучшению качества медицинской помощи.

Теперь главная задача учёных — выяснить, встречается ли эта группа ещё у кого-то. Поскольку группы крови наследуются, исследования начнутся с доноров в Гваделупе.

"Открытие новых групп крови означает, что пациенты с редкой группой крови получат более качественный уход", — подчёркивается в заявлении EFS.

Уточнения

Кровь (лат  sanguis, др.-греч. αἷμα) — жидкая и подвижная соединительная ткань внутренней среды организма. Циркулирует по замкнутой системе сосудов под действием силы ритмически сокращающегося сердца и не сообщается непосредственно с другими тканями тела ввиду наличия гистогематических барьеров.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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