Что изменилось: тарифы и маршруты flydubai при возобновлении рейсов в Россию

С 1 июля авиакомпания flydubai официально возобновляет регулярные пассажирские перевозки в Россию в полном объёме. В частности, в продаже уже доступны билеты на рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай. Это событие стало знаковым для всех, кто планирует путешествия между странами — как для туристов, так и для бизнес-пассажиров.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Самолет

Возобновление рейсов стало возможным благодаря стабилизации ситуации в воздушном пространстве Ближнего Востока. Были сняты ограничения, мешавшие полётам, а все технические и операционные проверки, необходимые для безопасной работы на российских направлениях, успешно завершены.

Это решение flydubai свидетельствует о восстановлении авиасообщения на пострадавших направлениях и возвращении авиаперевозчика к привычному графику.

Важная информация для пассажиров

Пассажирам, планирующим перелёты, рекомендуется следить за актуальной информацией на официальном сайте flydubai. На текущий момент подтверждён первый рейс FZ 991 из Дубая в Санкт-Петербург на 1 июля. Обратный рейс FZ 992 доступен с 2 июля. Вся информация полностью соответствует данным в системе бронирования.

Тарифы и маршруты: что изменилось?

25 июня авиакомпания повысила тарифы для туроператоров. Это связано с тем, что самолёты были вынуждены использовать удлинённый маршрут — теперь они пролетают над территорией Ирана. Несмотря на это, с полным восстановлением маршрутов возможно снижение цен, однако официального объявления об этом пока не поступало.

С середины июня flydubai постепенно возвращала маршруты:

13 июня — временная приостановка всех рейсов в 10 российских городов.

14 июня — частичное возобновление: Москва, Новосибирск, Казань, Минеральные Воды, Махачкала.

15 июня — добавлены Екатеринбург и Сочи.

18 июня — возобновлены рейсы в Самару и Уфу.

Санкт-Петербург должен был принять первый рейс 17 июня, но программа была перенесена на 1 июля.

Теперь программа полётов полностью восстановлена, и flydubai возвращается к привычному объёму работы на российском рынке.

Уточнения

Dubai Aviation Corporation, действующая как Flydubai, — государственная авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов со штаб-квартирой в международном аэропорту Дубай.

