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Развернут прямо в аэропорту: что нужно знать перед отпуском за границей в 2025 году

4:03
Туризм

Каждое лето у многих появляется одно желание — бросить всё и уехать в отпуск. Однако для российских туристов сегодня мало просто накопить на поездку. Главное — не попасть впросак на границе, когда долгожданный отдых может обернуться разворотом домой уже в аэропорту.

Девушка у аэропорта
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка у аэропорта

Глава Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал, какие нюансы стоит учесть, чтобы избежать неприятностей и не остаться с чемоданами на старте.

В 2025 году выехать за границу можно не только по заграничному паспорту. Есть страны, куда россиян пускают по внутреннему, и это прежде всего бывшие республики СССР. Беларусь по-прежнему остаётся самым доступным направлением — въезд туда разрешён по обычному российскому паспорту на срок до 90 дней. По аналогичной схеме можно попасть в Армению и Киргизию — на 30 дней, а в Казахстан — на целых 90. Кроме того, внутренний паспорт РФ принимают и в Абхазии. А вот Грузия и Азербайджан, несмотря на географическую близость, без загранпаспорта не пустят.

При этом не любой загранпаспорт сегодня откроет вам границы. Всё больше стран требуют документы нового образца с биометрическими данными. Например, в США, Великобританию, Канаду, Японию, Ирландию и Саудовскую Аравию попасть без биометрии уже невозможно. Старые паспорта здесь просто не примут даже на этапе подачи заявления на визу, пишет URA.RU.

Что касается Европы, формально паспорта старого образца ещё действуют. Но с каждым годом список стран, требующих биометрию, растёт. Михаил Мальцев подтверждает: уже в этом сезоне зафиксированы случаи, когда россиян с визами, но с небиометрическим паспортом, не пустили в страны Шенгенской зоны. Франция, например, с июня 2025 года пускает только по новым паспортам. Исключения делают лишь для детей до 15 лет и для тех, кто получил визу до 1 июня.

Вслед за Францией такие ограничения ввели Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония, а с середины июля — и Латвия. Причём вас могут не пустить даже при транзите через эти страны. Пока часть Евросоюза остаётся лояльной к старым документам, туристам лучше подстраховаться и взять с собой распечатку с сайта Совета ЕС с актуальной информацией.

Чтобы отпуск не обернулся сюрпризом ещё до посадки в самолёт, важно проверить и срок действия загранпаспорта. В одних странах достаточно, чтобы он был действителен на момент въезда, в других — требуется минимум три месяца или даже полгода до его окончания. Проверить эту информацию стоит заранее — на официальных сайтах или через туроператора.

Отдельный риск — долги. Михаил Мальцев напоминает, что перед поездкой необходимо заглянуть в личный кабинет на "Госуслугах" и убедиться, что нет ограничений на выезд. В первую очередь, это касается задолженностей по алиментам и решений суда, находящихся у приставов. Даже небольшие суммы могут стать основанием для запрета на выезд. Эксперт советует заняться этим хотя бы за неделю до поездки — с момента погашения до снятия ограничений проходит время.

Что касается детей, особенно если родители в разводе, тут действуют особые правила, которые постоянно меняются. Лучше заранее проконсультироваться с турагентом или уточнить информацию на порталах госуслуг. При этом обратный билет в Россию для выезда за границу законом не требуется — но при въезде в США или Европу его могут потребовать, и отсутствие станет поводом для отказа во въезде.

Уточнения

Заграни́чный па́спорт (в обиходе часто называется «загранпаспорт», «загранник», «загран», «загранка») — официальный документ, удостоверяющий личность гражданина при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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