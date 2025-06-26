Дешевле, тише, вкуснее: новое направление захватывает Европу этим летом

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2:11
Туризм

Туристы всё чаще меняют привычные маршруты. Вместо традиционной Хорватии или Греции они открывают для себя Албанию — страну, где отдых стоит дешевле, а впечатлений больше. Тёплый приём, уютная атмосфера и почти полное отсутствие толп — всё это делает её новым фаворитом сезона.

Албания
Фото: commons.wikimedia.org by ZNZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Албания

Почему именно Албания?

Жильё, еда, пляжи — здесь всё значительно доступнее. Несмотря на это, уровень сервиса приятно удивляет, а сами путешественники чувствуют себя по-настоящему желанными гостями. Албания предлагает то, чего многим так не хватает: тишину, аутентичность и ощущение, что ты что-то открываешь впервые.

Особенно ценят это семьи с детьми, для которых важны и комфорт, и разумная цена. В отличие от других курортов, здесь можно найти хорошие отели, вкусные недорогие рестораны и свободные пляжи без переплат.

Отдых становится короче, но насыщеннее

Вместо одного длинного отпуска всё больше туристов выбирают несколько коротких поездок. В среднем длительность отдыха сократилась до 9 дней. Люди стремятся успеть больше за меньшее время — без ущерба для эмоций.

Параллельно растёт интерес к самостоятельному планированию — акции на авиабилеты, необычные маршруты и гибкие форматы помогают сделать путешествие ярким и выгодным.

Хочется тишины и настоящего

Рост цен, толпы и банальные маршруты — вот что толкает туристов на поиски новых направлений.

Албания стала тем местом, где отдых не похож на потоковую услугу. Здесь можно и погулять по горам, и попробовать настоящую кухню, и просто отдохнуть без шума и напряжения.

«Чем меньше суеты, тем ценнее воспоминания» — кажется, именно этот принцип определяет новые туристические тренды.

И всё указывает на то, что спрос на такие места будет только расти. Люди всё больше ищут впечатления, душевность и честную цену, а не привычные открытки с солнцем и морем.

Уточнения

Респу́блика Алба́ния (алб. Republika e Shqipërisë ), — государство в западной части Балканского полуострова. Располагается на юго-востоке Европы на побережье Адриатического и Ионического морей. Столица — Тирана. Государственный язык — албанский.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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