Ижевское море под ударом: где в Удмуртии можно купаться без риска

Лето в самом разгаре, и вопрос "где безопасно купаться?" становится всё более актуальным. Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике выдало семь санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии — и Ижевского пруда в этом списке нет.
В список безопасных вошли:
На 24 водных объектах вода не соответствует гигиеническим требованиям.
По санитарно-химическим показателям:
По микробиологическим показателям:
По обеим категориям — санитарно-химия и микробиология — не проходят:
Проверены также 34 образца почвы. Четыре пляжа не соответствуют по микробиологии:
Один пляж оказался небезопасным по паразитологическим показателям — на р. Селычка в Якшур-Бодьинском районе.
"Результаты переданы главам муниципальных образований для принятия мер реагирования", — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Как сообщает udm-info.ru песок на Ижевском пруду признан безопасным, а вот купаться в нём всё же запрещено — по СанПиН это не допускается из-за несоответствия воды нормам.
Удму́ртская Респу́блика (удм. Удмурт Элькун), — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Приволжского федерального округа, является частью Уральского экономического района. Столица — город Ижевск.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — российский федеральный орган исполнительной власти, занимающийся защитой прав потребителей, санитарно-эпидемиологическим надзором и регулированием в этих сферах.
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