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Ижевское море под ударом: где в Удмуртии можно купаться без риска

Туризм

Лето в самом разгаре, и вопрос "где безопасно купаться?" становится всё более актуальным. Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике выдало семь санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии — и Ижевского пруда в этом списке нет.

Пляж с лесом в Удмуртии
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пляж с лесом в Удмуртии

Где купаться можно

В список безопасных вошли:

  • пруд на реке Чумойка в д. Шудья (СК "Чекерил");
  • Пазяльский пруд на р. Пазялка, д. Пазял (Можгинский р-н);
  • Горнякский пруд (вблизи д. Лудзи-Шудзи, Можгинский р-н);
  • Кинягильский пруд на р. Кинягил, с. Можга;
  • пруд на р. Дубовка в г. Можга;
  • пруд на базе отдыха "Красная горка" ЦБ РФ;
  • пруд в с. Грахово на р. Мелекеска.

А вот купаться здесь не стоит

На 24 водных объектах вода не соответствует гигиеническим требованиям.

По санитарно-химическим показателям:

  • Ижевский пруд,
  • Ярский и Пудемский пруды (Ярский р-н),
  • река Чепца (Глазов, с. Дебесы, п. Балезино),
  • река Лоза (п. Игра),
  • река Ирейка и пруд "Санаторский" (п. Ува),
  • Верхний пруд (Красногорский р-н),
  • пруд у д. Тылыс (Юкаменский р-н).

По микробиологическим показателям:

  • р. Кама (с. Кама, с. Каракулино),
  • Ильдибаевский пруд (Киясовский р-н),
  • Алнашский пруд (р. Тойма),
  • пруд в с. Нюрдор-Котья (Вавожский р-н),
  • пруд в с. Перевозное (Воткинский р-н),
  • Центральный пруд (Шарканский р-н),
  • пруд у д. Якшино (Глазовский р-н),
  • пруд "Сюмсинский" (Сюмсинский р-н).

По обеим категориям — санитарно-химия и микробиология — не проходят:

  • р. Иж (Малопургинский р-н),
  • пруд "Пенсионерский" (п. Ува),
  • р. Кильмезь (Сюмсинский р-н),
  • Пычановский пруд на р. Быдвайка (Завьяловский р-н).

Что с пляжами?

Проверены также 34 образца почвы. Четыре пляжа не соответствуют по микробиологии:

  • р. Чепца (Дебесский р-н),
  • р. Лоза (п. Игра),
  • р. Чепца (д. Озон, Кезский р-н),
  • р. Кама (Камбарский р-н).

Один пляж оказался небезопасным по паразитологическим показателям — на р. Селычка в Якшур-Бодьинском районе.

"Результаты переданы главам муниципальных образований для принятия мер реагирования", — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как сообщает udm-info.ru песок на Ижевском пруду признан безопасным, а вот купаться в нём всё же запрещено — по СанПиН это не допускается из-за несоответствия воды нормам.

Уточнения

Удму́ртская Респу́блика (удм. Удмурт Элькун), — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Приволжского федерального округа, является частью Уральского экономического района. Столица — город Ижевск.
 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — российский федеральный орган исполнительной власти, занимающийся защитой прав потребителей, санитарно-эпидемиологическим надзором и регулированием в этих сферах.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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