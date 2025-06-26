Каждый шестой на стройке — иностранец: что происходит с кадрами в России

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мигранты всё увереннее занимают рабочие места на российских стройках. И это не догадка, а сухая статистика: каждый шестой сотрудник строительной компании — иностранец. Большинство — из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Строители мигранты

"У нас по официальной статистике на территории РФ работает 6,7 млн иностранных граждан. Каждый шестой сотрудник строительных предприятий сейчас иностранец.” — сообщил Антон Глушков, президент ассоциации НОСТРОЙ, на форуме "Движение".

Почему так происходит

Ключевая причина — острый кадровый голод. Безработица в России на минимуме два года подряд, а потребности отрасли растут. Иностранные рабочие оказываются единственным вариантом для восполнения дефицита кадров.

Рекордный миграционный прирост

2024 год стал беспрецедентным по миграционному приросту. Из России выехали более 3,5 млн человек, а въехали — свыше 4 млн. Разница — полмиллиона — это абсолютный рекорд за последнее десятилетие.

📍 "Прирост в полмиллиона — рекорд за последние 10 лет.” — отметил Глушков.

Кто и зачем собрался в Сочи

Форум "Движение" проходит с 24 по 27 июня 2025 года на курорте "Роза Хутор" в Сочи. Это крупнейшая ежегодная площадка для застройщиков и производителей стройматериалов, где участники обсуждают тенденции, делятся опытом и выстраивают новые связи в отрасли.

Уточнения

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение) — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.



Эмигра́нт (лат. emigrans (emigrantis) "выселяющийся") — термин французского происхождения, обозначающий лицо, выселяющееся из своей родины.

